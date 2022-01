No, Wish non sta dicendo addio all'Italia

Questa mattina, alcune testate nostrane hanno riportato la notizia del presunto addio di Wish all'Italia. Non è così, l'e-commerce continuerà a essere raggiungibile dal nostro territorio, offrendo tutti i servizi della piattaforma a cui sono abituati clienti e venditori.

Wish rimarrà in Italia, la conferma ufficiale

La conferma ufficiale ci è giunta da una portavoce della società, che contattata per un chiarimento sulla vicenda ci ha risposto quanto segue: Non è corretto, rimarremo in Italia. L'elenco completo dei mercati dai quali stiamo uscendo e di quelli in cui rimarremo può essere trovato qui .

Il link porta alla lista dei paesi per i quali Wish ha comunicato la propria uscita, a partire dall'1 marzo 2022: sono in totale 79, includono territori come Algeria, Arabia Saudita, Bolivia, Cambogia, Cipro, Ecuador, Egitto, El Salvador, Filippine, Ghana, Giamaica, India, Indonesia, Malesia, Marocco, Nepal, Nigeria, Pakistan, Taiwan, Thailandia, Tunisia, Turchia, Uruguay, Venezuela e Vietnam.

Per altri 61, inclusa l'Italia, non ci saranno invece cambiamenti. Anzi, nella nota condivisa sul sito ufficiale, Wish fa riferimento all'intenzione di concentrarsi su questi mercati.

Nel quadro dell'impegno a lungo termine per aiutare i commercianti a raggiungere il successo, è essenziale investire nella crescita nei mercati in cui i commercianti possono prosperare maggiormente. Per porre l'accento sui mercati chiave, dobbiamo pertanto mettere da parte i mercati caratterizzati da rendimenti non ottimali per i commercianti e per Wish. Partendo da questi obiettivi, abbiamo identificato 61 paesi/regioni di destinazione su cui concentrarci e 79 paesi/regioni di destinazione da rimuovere in questa prima parte dell'anno.

Fondata nel 2010, la piattaforma di e-commerce ha sede a San Francisco. La sua applicazione mobile, nel 2018 è risultata quella più scaricata della categoria a livello globale, complice anche una campagna promozionale messa in campo in occasione dei mondiali di calcio in Russia, coinvolgendo volti noti come Neymar, Paul Pogba, Tim Howard, Gareth Bale, Robin van Persie, Claudio Bravo e Gianluigi Buffon.