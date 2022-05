WMF: il biglietto del festival si paga in Bitcoin

In scena dal 16 al 18 giugno alla Fiera di Rimini, WMF 2022 è il primo Festival in Italia a consentire l’acquisto dei biglietti in Bitcoin. Una piccola grande rivoluzione, resa possibile dalla partnership siglata con Tinkl e in linea con lo spirito dell’evento, che mira ad accelerare l’innovazione e la diffusione della cultura digitale nel paese. Per acquisire o vendere la criptovaluta è consigliabile scegliere un exchance affidabile come Binance, leader del settore.

Al WMF 2022 con i Bitcoin: una prima per l’Italia

Le dinamiche legate agli asset crypto, così come le potenzialità delle blockchain, sono da anni al centro dell’attenzione sul palco di WMF. Non farà eccezione l’edizione 2022 in programma per il mese prossimo. L’obiettivo degli organizzatori è da sempre quello di favorire un dibattito costruttivo sul tema e di contribuire alla formazione di una consapevolezza sull’argomento.

Il WMF continua ad abbracciare l’innovazione. Non solo tenendo vivo tramite la formazione l’interesse per una tematica le cui implicazioni future, ancora non del tutto esplorate, possono essere di grande impulso per l’innovazione tecnologia del paese, ma anche facendo sua quella stessa innovazione e realizzando concretamente il pagamento in Bitcoin per la sua platea di appassionati e seguaci.

Tutte le informazioni a proposito dei ticket, i loro prezzi, i benefit e le modalità di acquisto sono consultabili nella sezione dedicata del sito ufficiale.

Sono davvero molti i temi trattati nell’edizione 2022. Oltre a quelli già elencati, ci sono intelligenza artificiale, marketing, advertising, transizione ecologica, lavoro, startup e imprenditorialità, inclusione sociale e territoriale, design, programmazione, crowdfunding, filantropia, istruzione ecc. Lo scorso anno la manifestazione ha accolto oltre 24.000 persone e più di 600 ospiti.

Nel panorama in costante evoluzione delle criptovalute, c'è chi intravede nell'attuale trend al ribasso il momento giusto per investire, in vista degli sviluppi futuri.