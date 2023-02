WOLF di HYPE e BE: il fintech, con parole tue

Quella relativa alla gestione del denaro è una questione con cui tutti, ogni giorno, ci troviamo a dover fare i conti. Letteralmente. Un’esigenza alla quale non ci si può sottrarre, spesso trovandoci di fronte a interrogativi che possono metterci in difficoltà se non in possesso di competenze specifiche. È da questa premessa che si può partire, per spiegare l’importanza dell’educazione finanziaria: acquisendo le giuste nozioni si ha poi la facoltà di prendere decisioni consapevoli, solo essendo informati si riesce comprendere appieno l’impatto delle scelte effettuate, su noi stessi e sugli altri.

Ci sono però diversi modi di fare formazione e, nonostante l’ambito interessato sia legato alla finanza, non è detto che il linguaggio migliore sia quello che da sempre lo contraddistingue, ipertecnico e talvolta inevitabilmente criptico. Per parlare al più ampio pubblico possibile, è necessario farlo con un registro che appartiene a tutti, oggi per definizione smart, colloquiale e fortemente connesso al concetto di community. Da qui nasce WOLF, il lifestyle program messo in campo da HYPE in collaborazione con BE SHAPING THE FUTURE.

Nasce il lifestyle program WOLF di HYPE e BE

L’obiettivo dichiarato è proprio avvicinare il pubblico ai grandi temi ed eventi che impattano sui mercati finanziari e sulla vita di tutti . Il modo scelto per farlo passa dalla creazione di un ecosistema formato da contenuti, esperienze e vantaggi esclusivi, offerti grazie alle partnership con brand selezionati (i primi resi noti sono Sky e Plenitude). È centrale per l’intera iniziativa il già citato concetto di community, da ingaggiare attraverso elementi come il podcast video originale Storie che contano condotto da Fedez e prodotto da DOOM ENTERTAINMENT.

Guardare questo podcast non vi renderà automaticamente ricchi , recita una voce in chiusura dello spot promozionale che anticipa la prima puntata. Il tema è quello delle criptovalute: come introdurlo meglio? Ce ne saranno 18 in totale, ne uscirà una ogni due settimane.

Storie che contano non è l’unico tassello che andrà a comporre il puzzle di WOLF. Nei prossimi mesi ci saranno anche Stili, tendenze e passioni (interviste e podcast video realizzati sotto la direzione creativa di partner come Vanity Fair Italia e Rolling Stone) e Partnership (presentazione dei vantaggi esclusivi riservati alla community).

L’accesso al programma WOLF è riservato in abbonamento ai clienti HYPE che aderiscono alle offerte Next e Premium.

Le puntate del podcast video Storie che contano sono accessibili in modo del tutto gratuito sulle consuete piattaforme di distribuzione.

Un nuovo registro per parlare di fintech

All’incontro per la presentazione del progetto, moderato da Giuseppe De Bellis (Direttore Sky TG24), hanno partecipato Giuseppe Virgone (CEO di HYPE), Giuseppe Mayer (CEO di BE WOW) e Fedez.

Questa la domanda che abbiamo posto durante l’evento: In che modo un’iniziativa di questo tipo potrà abbattere le barriere che ancora interferiscono con l’adozione dei servizi proposti da una fintech? . Ecco la risposta.

Il tema dell’accesso ai servizi finanziari si supera con un’esperienza d’uso nuovo, innovativa, moderna e semplice. L’approccio alla gestione dei soldi può mettere ansia ed è spesso mediato da strumenti poco semplici. Questi contenuti servono per fare informazione in modo smart, diverso rispetto a quella tipica del mondo finanziario, così da aiutare a comprendere meglio la questione della gestione dei soldi che ogni giorno ci si pone. Il progetto si inserisce nel solco di una formazione finanziaria che dovrebbe essere accessibile a tutti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.