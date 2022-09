Woolsocks: bonus di 25 euro per i nuovi iscritti

Saper risparmiare e gestire il proprio denaro, soprattutto in tempi di crisi, può davvero fare la differenza. In questo contesto, un’app come Woolsocks si dimostra uno degli strumenti più preziosi.

Stiamo infatti parlando di una piattaforma che permette di ottenere un sistema di cashback tra i più funzionali. Grazie all’app in questione infatti, è possibile avere accesso a offerte di questo tipo in oltre 35.000 negozi.

Da Lidl a Starbucks fino a Nike: con Woolsocks è possibile risparmiare sui marchi più famosi e diffusi.

A livello pratico, praticamente tutti i più grandi brand sul mercato permettono dunque di ottenere percentuali cashback tramite Woolsocks, con una percentuale che può arrivare fino al 4% in alcuni casi.

Basta associare una carta all’app ed effettuare gli acquisti con la stessa per ottenere la suddetta percentuale di denaro speso. A rendere ancora più appetibile questa applicazione però, vi è anche l’offerta per i nuovi iscritti.

Woolsocks è un’app per risparmiare e gestire al meglio le tue finanze

Woolsocks offre anche altre opportunità come impostare obiettivi finanziari e cancellare gli abbonamenti indesiderati effettuati tramite la carta abbinata o donare denaro per cause umanitarie: il tutto tramite un semplice clic.

Non manca anche una parte dedicata alla reportistica, utile per tenere sempre sotto controllo la gestione delle proprie finanze. Il tutto tramite un’app dall’interfaccia pulita, facile da padroneggiare anche da parte di chi non ha dimestichezza particolare con la tecnologia.

‎‎Grazie all’attuale promozione poi, è possibile ottenere 25 euro di bonus dopo l’iscrizione al servizio.

Appena effettuata la procedura, per accedere al bonus, è necessario effettuare un acquisto valido di almeno 30 euro attraverso la carta collegata all’app (per maggiori istruzioni consigliamo di dare uno sguardo al sito ufficiale dell’app).

