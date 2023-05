Woolsocks: ottieni fino al 35% di cashback sui tuoi acquisti

Woolsocks è un’app che permette di controllare le finanze, guadagnare un cashback sugli acquisti, cancellare gli abbonamenti inutili e stabilire obiettivi di risparmio, tutto da un’unica app

L’app è disponibile sia per dispositivi iOS che Android, la registrazione è gratuita e si effettua online in pochi minuti.

Woolsocks permette di accedere ad un programma di cashback e a numerose offerte su una vasta gamma di negozi e categorie, come abbigliamento, elettronica e cibo. Basterà fare shopping tramite l’app per ottenere un cashback sui propri acquisti.

L’app è anche in grado di selezionare le migliori offerte e di proporre dei suggerimenti smart, a seconda delle proprie abitudini di spesa, consentendo così di massimizzare il risparmio su ogni tipo di acquisto.

La sezione donazioni dell’app offre la possibilità di fare beneficienza utilizzando parte dal proprio cashback per sostenere le cause a cui si tiene, donando a uno o più enti che hanno accettato di ricevere il supporto con Woolsocks.

L’app offre anche funzionalità di analisi per avere sempre una panoramica completa del proprio denaro. È possibile collegare gratuitamente tutti i propri conti bancari – anche quelli presso altri istituiti di credito – per ottenere una panoramica completa di entrate ed uscite. Le spese vengono raggruppate automaticamente in categorie e i dati sono disponibili in semplici grafici che forniscono una visione chiara e accurata della propria situazione finanziaria.

Woolsocks consente inoltre di monitorare i propri abbonamenti attivi direttamente dall’app e di cancellare quelli inutilizzati in pochi click.

Infine, grazie alla funzionalità Savings Socks, è possibile creare salvadanai digitali per mettere da parte le somme risparmiate. Il salvadanaio è dotato di un proprio IBAN e consente il trasferimento di denaro in modo facile e veloce.

Per conoscere l’offerta completa di Woolsocks clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.