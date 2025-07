Word online: arrivano intestazioni e piè di pagina avanzati

Chi ha provato a formattare un documento professionale su Word online, saprà che non è possibile gestire intestazioni e piè di pagina. Mentre la versione desktop permette di fare tutto con un doppio clic, quella web costringeva a contorsioni frustranti. Microsoft ha finalmente deciso di colmare questo gap.

Word online copia le funzioni della versione desktop: l’editing diretto di intestazioni e piè pagina

La novità principale è l’editing diretto. Ora si può semplicemente fare doppio clic sull’area di intestazione o piè di pagina e iniziare a modificare il contenuto immediatamente. Funziona esattamente come nella versione desktop. Quando si attiva la modalità editing, il resto del documento si attenua leggermente, rendendo chiaro visivamente su quale parte si sta lavorando.

Microsoft inoltre, ha aggiunto una nuova tab contestuale “Header & Footer” che appare solo quando si sta modificando queste sezioni. Qui si trovano tutti gli strumenti che prima erano sparsi o completamente assenti: aggiunta di numeri di pagina, controllo della posizione del contatore, gestione della posizione delle intestazioni, personalizzazione del testo del piè di pagina.

Soprattutto, adesso è possibile impostare intestazioni e piè di pagina diversi per la prima pagina oppure alternati per pagine pari e dispari. Funzioni basilari per qualsiasi documento professionale che fino a ieri erano inspiegabilmente assenti dalla versione web.

Formattare, che piacere!

Chi ha mai dovuto preparare una relazione, una tesi o un report aziendale sa quanto siano cruciali questi dettagli. Non poter controllare intestazioni e piè di pagina significava spesso dover abbandonare Word online e passare alla versione desktop, vanificando tutti i vantaggi del cloud editing.

Ora è possibile rimuovere intestazioni e piè di pagina separatamente, personalizzare la numerazione delle pagine e gestire layout complessi direttamente dal browser. Microsoft promette che questo aggiornamento fa parte di uno sforzo più ampio per rendere l’esperienza Word coerente tra Windows, Mac e web.

Word online esiste da anni, ma solo ora sta raggiungendo funzionalità che consideriamo basilari. Meglio tardi che mai! Word online diventa sempre più una vera alternativa alla versione desktop per la maggior parte degli utenti. E considerando che è completamente gratuito, non è poco.

Disponibilità

L'aggiornamento è già disponibile per tutti gli utenti. Basta andare su word.cloud.microsoft.com e provare le nuove funzioni.