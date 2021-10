WordPerfect Office 2021: la suite da ufficio professionale in sconto

Quella che vogliamo suggerirti oggi è una delle migliori suite in assoluto dedicate all’ufficio e alla produttività. Qualsiasi documento o foglio di calcolo che tu debba creare, WordPerfect Office 2021 renderà il tuo lavoro non solo più semplice, ma decisamente più curato ed efficace.

Suite da ufficio WordPerfect Office 2021: caratteristiche

WordPerfect è una suite Corel dedicata ai professionisti, pensata per soddisfare qualsiasi esigenza che riguardi la creazione di documentazioni. L’obiettivo è quello di agevolare il lavoro per la generazione di qualsiasi documento, da un tradizionale foglio di testo, alla creazione di eBook, fino allo sviluppo delle presentazioni. È perfettamente compatibile con Office di Microsoft, tuttavia integra oltre 60 formati, il che gli conferisce una forte versatilità. La differenza sostanziale rispetto alla soluzione di Microsoft sta tutta nell’accessibilità. WordPerfect offre un pannello più intuitivo e semplice, così da velocizzare l’accesso a tutti gli strumenti di cui hai bisogno. Inoltre, nell’offerta che ti proponiamo oggi, è incluso anche AfterShot 3. Si tratta di una suite per il fotoritocco professionale, sviluppata da Corel leader nel settore, indispensabile per realizzare documentazioni di alto livello.

Il pacchetto include una licenza a vita per la suite, nella sua ultima edizione che introduce numerose novità. Una, già citata, è proprio la compatibilità con i formati Microsoft Office quali docx, xlsx o pptx. Questa consente di sviluppare, elaborare e condividere i documenti anche con gli utenti Office senza alcuna difficoltà. Presente Quattro Pro, uno dei migliori fogli di calcolo per organizzare i dati e realizzare grafici, così da condividere dati e statistiche ben strutturate. Uno degli strumenti più interessanti, tuttavia è WordPerfect Lightning, un foglio elettronico che permette di raccogliere testo e immagini da fonti diverse per poi esportarlo in un unico documento e condividerlo. Ovviamente non manca l’elaboratore di testi e di PDF. In sostanza, si tratta di una suite da ufficio votata all’ottimizzazione e alla semplificazione, in modo da portare al massimo l’efficienza nel proprio lavoro.

Oggi potrai acquistare ad un prezzo eccezionale la suite completa WordPerfect Office 2021, insieme a Corel AfterShot 3, ad un prezzo eccezionale direttamente dal sito di WordPerfect.