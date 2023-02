WordPress facile con Hostinger: ottieni uno sconto fino all'81%

Ogni sito web ha bisogno di un hosting per funzionare: è qui che sono ospitati i file e il database che lo compongono. Non sempre, però, i provider dei servizi hosting ti forniscono di strumenti adeguati al prezzo. Per questo motivo è fondamentale affidarsi a nomi noti e consigliati, come Hostinger. L’azienda, fondata nel 2004, è una tra le più importanti del settore e offre diverse soluzioni hosting complete che si adattano a tutte le esigenze degli utenti. Se stai per aprire il tuo primo sito web, questo è il momento giusto per farlo: grazie alla promozione in corso, infatti, potrai risparmiare fino all’81% di sconto su tutti i piani.

Perché dovresti scegliere Hostinger

Grazie al pannello di controllo semplice e intuitivo, pubblicare il tuo sito web è semplice quanto fare clic. Hostinger ti offre tutto ciò di cui hai bisogno per ottenere siti web veloci e incrementare la crescita della tua attività. Usi WordPress? Con Hostinger la gestione è ancora più semplice, ti basta un clic per avviare il tuo sito web ed effettuare l’installazione automatica del CMS più famoso al mondo. Il backend è alimentato dalla cache LiteSpeed e dall’ottimizzazione avanzata per garantire che i tuoi siti web siano veloci, affidabili e sicuri, che siano progetti di piccola o di grande scala. E se hai bisogno di supporto, il team di esperti risolverà tutti i tuoi problemi tecnici in qualsiasi momento, 24/7.

Sono tre i piani Hostinger in offerta. Il più popolare è Premium Web Hosting, perfetto per siti web professionali e in offerta al prezzo scontato di 2,99 euro al mese con due mesi gratis inclusi. Tra le funzionalità offerte dal piano, impossibile non nominare SSL gratuito illimitato e dominio gratis, larghezza di banda e database illimitati, gestione DNS e protezione Cloudflare. Sei un principiante? Hostinger offre una soluzione per tutte le esigenze. Per te c’è Single Web Hosting, a 1,49 euro al mese. Piccole e medie imprese, invece, potranno orientarsi sul piano Business Web Hosting a 3,99 euro al mese (e due mesi gratis).

