WordPress gestito e dominio gratis: hosting a meno di 3€/mese

Vuoi aprire un sito web? Questo è il momento giusto per farlo. Hostinger, una tra le più conosciute compagnie di web hosting, ha lanciato una nuova promozione che permette di risparmiare fino all’81% di sconto sull’acquisto di un piano di hosting – componente fondamentale per il corretto funzionamento di un sito web, dal momento che ne ospita le pagine.

A meno di 3 euro al mese otterrai – oltre all’hosting – anche una serie di funzionalità davvero comode e soprattutto gratuite: Certificato SSL, dominio (dal valore di 9,99 euro), WordPress gestito e larghezza di banda illimitata. In più, potrai usufruire di tre mesi extra di servizio senza costi aggiuntivi.

Tutto quello che offre un piano Hostinger

Hostinger è una soluzione particolarmente user-friendly: non serve essere degli esperti nel settore per utilizzare i suoi servizi ed è in grado di supportare qualsiasi tipologia di progetto – dalle startup ai business online. Per questo motivo ha studiato tre diversi piani di hosting che si adattano un po’ alle esigenze di tutti.

Il primo è Single Web Hosting, la scelta più economica e ideale per i principianti o per i nuovi siti web. Lo sconto è dell’81% e il prezzo al mese è di 1,49 euro. Poi c’è il piano Premium Web Hosting, il più popolare, perfetto per siti web personali: 2,79 euro al mese (anziché 10,99) e tre mesi gratuiti. Infine c’è Business Web Hosting, ottimizzato per le piccole e medie imprese. Anche qui il prezzo è piuttosto conveniente: 3,99 euro al mese (invece di 15,99), con tre mesi aggiuntivi gratuiti.

Tutti e tre i piani includono Certificato SSL gratuito illimitato, WordPress gestito, tool costruttore di siti web e accesso GIT. Premium Web Hosting aggiunge alla sua offerta: 100 siti web, 1000 GB di memoria SSD, 25 mila visite mensili, e-mail gratuite, dominio gratis, accelerazione WordPress, database illimitati, accesso SSH, backup settimanali, protezione Cloudflare, supporto 24/7, uptime garantito al 99,90%, gestione DNS, accesso manager, sottodomini 100, account FTP e Cronjob illimitati.

Clicca qui per accedere alla promozione flash proposta da Hostinger: ancora poche ore per ottenere un hosting WordPress gestito e completo di tutte le opzioni per il tuo sito web a meno di 3 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.