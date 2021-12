WordPress: i migliori corsi di formazione

Oggi parliamo di WordPress, piattaforma software open source che consente di dare vita a siti web, blog, forum e app in maniera facile e intuitiva. Ovviamente, come qualsiasi elemento che ha a che fare con la rete, un'idea e un prodotto non bastano: ormai è diventato sempre più necessario possedere competenze specifiche per spiccare il volo online. Un ottimo metodo per apprendere velocemente e dai migliori è Udemy, portale tutto dedicato a studenti e professionisti che vogliono apprendere nuove competenze oppure sviluppare quelle già acquisite. Per un periodo di tempo limitato Udemy sconta a soli 13,99 euro tutti i suoi corsi: fra questi ce ne sono diversi dedicati a WordPress, perfetti per muovere i primi passi in questo vastissimo mondo. Ne abbiamo selezionati tre: “Wordpress: La guida base completa allo sviluppo”, “Corso SEO Completo: come ottimizzare il tuo sito WordPress” e “WordPress Plugin: La guida base completa allo sviluppo”.

WordPress: La guida base completa allo sviluppo

Ben 68 ore e 507 lezioni: questo corso, creato dal web developer Pietro Aiello, è uno dei più completi in circolazione. Nessun corso gratuito potrà mai darti il livello di professionalità e contenuti come questo, tanto da far parte della speciale raccolta “Udemy Business” a cui si rivolgono le aziende di tutto il mondo. Apprenderai tutte le basi necessarie per sviluppare i tuoi contenuti personalizzati in WordPress, fra cui la gestione delle visualizzazioni, la creazione di custom post e tassonomie, fino alla realizzazione di custom loop personalizzati. Insomma: WordPress non avrà più alcun segreto per te. Acquistalo in offerta a 13,99 euro invece di 89,99.

Corso SEO Completo: come ottimizzare il tuo sito WordPress

Ogni sito web che si rispetti ha un SEO curato fin nei minimi dettagli. SEO sta per “Search Engine Optimization”, ovvero l'ottimizzazione per i motori di ricerca e serve per migliorare il posizionamento di un sito web in rapporto alla concorrenza. In questo corso tenuto dai fratelli Matteo e Alberto Olla non imparerai a fare SEO da consulente, bensì imparerai da personale specializzato che ti consentirà di ottenere risultati davvero concreti e posizionarti così in alto nella ricerca. Il corso si compone di 225 lezioni dalla durata totale complessiva di poco più di 20 ore; per acquistarlo a soli 13,99 euro visita la pagina web dedicata.

WordPress Plugin: La guida base completa allo sviluppo

I Plugin permettono di personalizzare i siti web realizzati in WordPress e il loro obiettivo è quello di migliorare sensibilmente l'esperienza utente implementando nuove funzionalità. Il corso – in 160 lezioni – è strutturato in modo tale da comprenderne il funzionamento, la struttura e il loro utilizzo in diversi contesti e dinamiche, partendo dagli argomenti introduttivi fino ad analisi più approfondite. Il corso, inoltre, si presenta come un ottimo punto di partenza per imparare a sviluppare i tuoi plugin. Anche in questo caso “è valida l'offerta a 13,99 euro.