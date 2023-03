World Backup Day: NordVPN ti regala NordLocker

Oggi è il World Backup Day perciò attiva NordVPN Piano Completo e ottieni in regalo NordLocker. Grazie a questa promozione perfetta hai tutto al 63% di sconto con 3 mesi extra gratis. Un’ottima occasione per la tua sicurezza e quella dei tuoi dati. Contro il cosiddetto “pesce d’aprile” fatti trovare preparato, fai il backup dei tuoi file affidandoti a un sistema professionale e sicuro.

Infatti, grazie a NordLocker hai 1TB di archiviazione in cloud crittografata da subito disponibile. Potrai proteggere un numero illimitato di file con la crittografia end-to-end. Si tratta di un sistema di protezione dati che impedisce l’intercettazione delle tue informazioni personali. Inoltre, grazie alla sua app multidispositivo o all’accesso da web, hai tutti i tuoi file a portata di click o tap.

Grazie alla crittografia dei file di nuova generazione, utilizzerai cifrari ad alta tecnologia e algoritmi di crittografia precedentemente testati per proteggere file, dati personali, firme digitali. Tutto questo sia sui tuoi dispositivi che sul cloud grazie all’integrazione di NordLocker con il Piano Completo di NordVPN per affrontare il World Backup Day come si deve. Ma cos’è il backup?

Il backup – spiega il sito ufficiale del World Backup Day – è una seconda copia di tutti i tuoi file importanti come per esempio le foto della tua famiglia, i tuoi video, documenti ed email. Invece di salvarli tutti in un unico posto (come il tuo computer), fanne una copia da un’altra parte.

World Backup Day: non farti trovare impreparato con NordVPN + NordLocker

Grazie a NordVPN non ti farai trovare impreparato al World Backup Day. Oggi stesso, attivando il Piano Completo di 2 anni, ottieni in regalo NordLocker per effettuare un backup completo dei tuoi dati personali proteggendoli da minacce online su tutti i tuoi dispositivi. La tua privacy è il bene più prezioso che hai nel mondo digitale, perciò proteggila a denti stretti.

Incluse nel pacchetto hai anche altre funzionalità molto interessanti. Partiamo da quelle strettamente legate alla VPN. Potrai navigare in totale sicurezza, grazie al tunnel crittografato, e ad alta velocità, grazie alla larghezza di banda illimitata offerta dai suoi server. Inoltre, con la protezione anti-malware di Threat Protection hai una difesa attiva contro hacker, malware e tracker.

Con il filtro anti-pubblicità navighi online e tra le app, compreso YouTube, senza l’invasione di annunci pubblicitari, banner e pop-up. Così sarai protetto da potenziali truffe e attacchi di phishing oltre a dimezzare i tempi di caricamento delle pagine internet visitate. Tutto questo grazie a NordVPN che, ricordandoti il World Backup Day, ti regala NordLocker nel Piano Completo di 2 anni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.