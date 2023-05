World Password Day: una VPN può fare la differenza per tenere i dati al sicuro

Nella giornata del 4 maggio si celebra il World Password Day, una giornata che ha l’obiettivo di ricordare l‘importanza della sicurezza dei dati e, soprattutto, della scelta della password per proteggere i propri account. La scelta della password va abbinata all’utilizzo di un password manager che permette di salvare in sicurezza tutte le credenziali d’accesso e averle sempre a disposizione su qualsiasi dispositivo.

Per completare il cerchio e massimizzare la sicurezza della connessione e dei propri dati, però, è utile utilizzare una VPN. Un servizio di questo tipo è in grado di proteggere il traffico dati con la crittografia andando, nello stesso tempo, a garantire l’assenza di qualsiasi forma di tracciamento e la possibilità di utilizzare una connessione senza limiti di banda. Usare una VPN per navigare su Internet è, quindi, garantisce un livello in più di sicurezza.

Il servizio giusto da usare in questo momento è AtlasVPN. Grazie all’offerta sul piano biennale, infatti, AtlasVPN costa appena 1,92 euro al mese con uno sconto dell’83%. Questa VPN soddisfa tutti i requisiti di sicurezza che una VPN deve rispettare. Il servizio garantisce una connessione illimitata e protetta dalla crittografia. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di AtlasVPN.

World Password Day: una VPN è sempre più importante per garantire la sicurezza della connessione

Una VPN, quindi, consente di accedere ad Internet:

in sicurezza grazie alla crittografia del traffico dati

del traffico dati senza alcun tracciamento grazie ad una politica no log del servizio

grazie ad una politica no log del servizio senza limitazioni della velocità, sfruttando appieno la propria connessione

AtlasVPN rispecchia tutti questi requisiti ed è l‘alleato giusto per proteggere le proprie password. Abbinando un password manager ad AtlasVPN, quindi, sarà possibile navigare in sicurezza e senza limitazioni. Il servizio, inoltre, è ora disponibile al prezzo scontato di 1,92 euro al mese scegliendo il piano biennale (per una spesa complessiva di 46 euro circa per 24 mesi di abbonamento). L’attivazione dell’offerta può avvenire direttamente online:

Da notare, inoltre, che AtlasVPN mette a disposizione dei suoi nuovi utenti una garanzia di rimborso a 30 giorni. C’è, quindi, un mese di tempo per provare il servizio e, in caso di insoddisfazione, richiedere un rimborso integrale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.