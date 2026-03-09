Worm JavaScript vandalizza le pagine di Meta-Wiki

Tra il 5 e il 6 marzo è stato scoperto un worm JavaScript che ha modificato diverse pagine di Meta-Wiki, il sito di Wikipedia Foundation usato per coordinamento, documentazione, pianificazione e analisi dei progetti. La fondazione ha quindi temporaneamente disattivato le modifiche della popolare enciclopedia online fino alla risoluzione del problema di sicurezza.
Script nascosto e attivato dopo due anni
In base alle indagini effettuate dagli ingegneri di Wikipedia, lo script (
test.js) era stato caricato sulla versione russa dell’enciclopedia a marzo 2024. Lo scorso 5 marzo, durante una revisione di sicurezza, è stato inavvertitamente attivato da un dipendente di Wikipedia.
Bleeping Computer ha scoperto che lo script funzionava come un worm. Si è quindi auto-propagato iniettando loader JavaScript nelle due versioni di
common.js usate dagli utenti che effettuano l’accesso e da tutti gli altri. Sono gli script che permettono di modificare l’interfaccia wiki. Questi due file sono stati automaticamente modificati quando
test.js è stato caricato dal browser del dipendente.
Visitando l’enciclopedia, gli utenti hanno eseguito il file
common.js modificato e diffuso il worm che ha iniziato a vandalizzare le pagine di Meta-Wiki. La fondazione ha spiegato che il codice infetto è rimasto attivo per 23 minuti. Tutti i progetti Wikipedia sono stati impostati in sola lettura per circa 2 ore.
Il codice iniettato è stato rimosso e sono state ripristinate tutte le pagine modificate e cancellate. Nei prossimi giorni verranno implementate misure protettive per evitare simili incidenti in futuro. Questo è il comunicato ufficiale di Wikipedia Foundation:
Il personale della Wikimedia Foundation stava conducendo una revisione di sicurezza del codice creato dagli utenti su Wikipedia. Durante tale revisione abbiamo attivato codice dormiente che è stato rapidamente identificato come dannoso. Come misura preventiva abbiamo temporaneamente disabilitato le modifiche su Wikipedia e altri progetti Wikimedia, mentre rimuovevamo il codice dannoso e confermavamo che il sito web fosse sicuro per l’attività degli utenti. Il problema di sicurezza alla base di questa interruzione è stato ora risolto. Il codice è rimasto attivo per un periodo di 23 minuti. Durante questo periodo ha modificato ed eliminato contenuti su Meta-Wiki, ma non ha causato danni permanenti. Non abbiamo prove che Wikipedia sia stata sotto attacco o che le informazioni personali siano state violate nell’ambito di questo incidente. Stiamo sviluppando ulteriori misure di sicurezza per ridurre al minimo il rischio che incidenti di questo tipo si ripetano.