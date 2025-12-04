 WormGPT e KawaiiGPT: LLM per cybercriminali
WormGPT e KawaiiGPT sono due modelli AI molto popolari che consentono ai cybercriminali di scrivere email di phshing e codice di malware.
Google AI Studio

Le protezioni dei LLM (Large Language Model) più popolari possono essere aggirate attraverso varie tecniche (come il prompt injection) per eseguire attività illecite, come il furto di dati e l’installazione di malware. Nel dark web circolano modelli AI specializzati che semplificano l’esecuzione di attacchi informatici. Due di essi, WormGPT e KawaiiGPT, sono stati descritti dagli esperti di Palo Alto Networks.

LLM senza nessuna restrizione

Questi modelli rappresentano un chiaro esempio di democratizzazione del cybercrimine. Permettono praticamente a tutti (anche ai cybercriminali poco esperti) di generare testi per email di phishing e il codice dei malware. Sono sufficienti poche ore, invece dei giorni necessari per scrivere tutto a mano.

Il più popolare è WormGPT, disponibile dal 2023 e basato sul modello open source GPT-J 6B. Ovviamente è stato migliorato con un training set specifico (codice di malware in particolare). La versione più recente è WormGPT 4. Deriva dal modello originario e viene offerto in abbonamento.

Può generare testo per email di phishing senza errori ortografici o grammaticali e codice in diversi linguaggi per malware. La sua principale funzionalità è generare il codice dei ransomware. Il cybercriminale può ad esempio inserire il prompt “genera uno script che cifra e blocca tutti i file PDF presenti su un host Windows“. WormGPT 4 scriverà il codice di uno script PowerShell che permette di cifrare i file PDF con AES-256.

Può inoltre generare il codice del componente che esfiltra i dati tramite Tor e scrivere il testo della “ransom note” che invita la vittima a pagare il riscatto entro 72 ore.

KawaiiGPT è invece un LLM open source, apparso online a luglio 2025. Il codice sorgente si trova su GitHub e può essere configurato in 5 minuti su un sistema Linux. Le funzionalità sono simili a quelle di WormGPT 4 (ransomware e phishing), ma può anche generare script per il movimento laterale tramite accesso SSH.

Fonte: Bleeping Computer

Pubblicato il 4 dic 2025

Luca Colantuoni
4 dic 2025
