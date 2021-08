WP Engine: hosting gestito, sconti piani annuali

Oltre allo sconto per i piani di hosting dedicati all'e-commerce, WP Engine propone altre interessanti promozioni per il servizio di hosting gestito. Gli utenti possono scegliere tra quattro piani in base alle risorse necessarie per la creazione del sito. Per risparmiare è preferibile sottoscrivere un abbonamento annuale. I prezzi partono da 23,33 euro/mese (IVA esclusa).

WP Engine: hosting gestito in offerta

I quattro piani di hosting gestito sono Startup, Professional, Growth e Scale. Le principali differenze sono rappresentate dal numero di siti supportati, dallo spazio di storage e dal numero di visite mensili. Startup è indicato per un piccolo sito web o blog, quindi le risorse sono limitate: 10 GB di storage, 50 GB di larghezza di banda mensile e 25.000 visite al mese. Professional offre invece la possibilità di ospitare tre siti, sfruttando uno spazio di 15 GB, una larghezza di banda di 125 GB/mese e 75.000 visite al mese.

Queste sono invece le caratteristiche del piano Growth: 10 siti, 20 GB di storage, larghezza di banda di 200 GB/mese e 100.000 visite al mese. Infine, il piano Scale supporta 30 siti con 50 GB di storage, larghezza di banda di 500 GB/mese e 400.000 visite al mese.

I quattro piani condividono molte funzionalità, tra cui caching, CDN, accesso SSL, certificato SSL gratuito, autenticazione multi-fattore, protezione con attacchi informatici, migrazione automatica gratuita e backup giornalieri. I prezzi degli abbonamenti annuali sono compresi tra 23,33 e 225,00 euro/mese (IVA esclusa).