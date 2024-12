Wubuntu porta l'interfaccia di Windows 11 su Linux

Wubuntu è l’edizione ideale per coloro che, pur utilizzando Linux come sistema operativo, continuano a preferire l’interfaccia di Windows 11. Questa particolare edizione, basata su Ubuntu come suggerisce il nome, utilizza un’interfaccia in tutto e per tutto analoga a quella dell’ultima versione del sistema operativo di Redmond, applicativi inclusi!

Wubuntu: l’esperienza Windows 11 più genuina su Linux

Wubuntu imita alla perfezione Windows 11 in tutta la sua esperienza, come nessun’altra distribuzione riesce a fare, integrando persino le ultime funzionalità, come l’IA Copilot, oltre al browser Edge, risparmiando al tempo stesso agli utenti le fastidiose pubblicità nel menu Start, molto criticate da chi fa uso di Windows 11.

A riprodurre fedelmente l’esperienza ci pensa proprio KDE Plasma, il quale offre anche un pannello con un’app meteo integrata, insieme una barra laterale, un menu desktop, un lanciatore per il terminale comandi, una sezione preferiti, la barra delle applicazioni, in tutto e per tutto uguale all’originale, e il collegamento per Copilot. Una volta effettuato il primo accesso, l’utente sarà accolto dalla finestra delle impostazioni, dove sarà possibile scegliere il tema, regolando e personalizzando altre impostazioni estetiche.

Wubuntu offre anche ulteriori applicativi caratteristici che troviamo in Windows 11, come Microsoft PowerShell e collegamenti rapidi alle applicazioni di Office 365, le quali si apriranno in Edge. Chi preferisce continuare a lavorare in locale sui propri documenti potrà fa uso di OnlyOffice, già preinstallato, se non emulare la suite di Microsoft con Wine. Ma questa particolare distribuzione non si ferma qui, perché sono anche inclusi ulteriori strumenti per gestire i propri dispositivi Android, come smartphone e tablet, oltre al supporto per la funzionalità Active Directory, il gestore per i driver di sistema, Chrome preinstallato, Microsoft Teams, OneDrive, ma anche Steam, Thunderbird, VLC media player, Webcamoid, Wine, Winetricks e Flatpak per l’installazione di software.

Naturalmente, il sistema mantiene la sua impronta Linux, ma nonostante ciò il lavoro per somigliare il più possibile a Windows 11 è senza dubbio notevole. Tuttavia, il kernel Linux rimane ancora alla versione 6.8, il che limita fortemente il supporto hardware. Se avete intenzione di provare questa distribuzione, non vi resta che scaricarla direttamente dalla pagina ufficiale.