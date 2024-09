X, account bloccati potranno vedere i post pubblici

X si appresta a introdurre significative modifiche alla sua funzione di blocco degli account. Secondo quanto rilevato dal ricercatore indipendente di app Nima Owji e confermato da Elon Musk, gli account bloccati saranno presto in grado di visualizzare i post pubblici degli utenti che li hanno bloccati, pur rimanendo impossibilitati a interagire con loro.

BREAKING: X is about to remove the current block button, meaning that if an account is public, their posts will be visible to the blocked users as well! — Nima Owji (@nima_owji) September 23, 2024

Su X gli account bloccati vedranno i post pubblici

Con le nuove modifiche, quando un utente visiterà il profilo di un account che lo ha bloccato, non vedrà più il messaggio “Sei bloccato…“. Al contrario, potrà accedere ai post pubblici dell’account come qualsiasi altro utente, ma rimarranno in vigore le limitazioni riguardanti la possibilità di postare, citare, rispondere o interagire con l’account in questione. La tempistica precisa dell’implementazione di queste modifiche non è stata ancora comunicata.

Una decisione controversa con precedenti simili

Musk ha dichiarato che era “giunto il momento” di apportare queste modifiche, nonostante in passato la piattaforma avesse già tentato di introdurre cambiamenti simili, salvo poi fare rapidamente marcia indietro a causa delle reazioni negative degli utenti.

Nel 2013, infatti, Twitter aveva aggiornato la sua politica per consentire agli utenti bloccati di visualizzare i contenuti e interagire con coloro che li avevano bloccati, senza che questi ultimi potessero vedere tali interazioni. L’aggiornamento aveva suscitato un tale clamore da spingere l’azienda a convocare una riunione d’emergenza e a ripristinare i blocchi più restrittivi.

Preoccupazioni per la sicurezza degli utenti

Sebbene le modifiche annunciate da X non siano così radicali come quelle proposte in passato – gli utenti bloccati non potranno ancora interagire con chi li hanno bloccati – alcuni utenti potrebbero non accogliere favorevolmente questi cambiamenti.

La funzione di blocco, infatti, è spesso utilizzata per prendere le distanze da molestatori o stalker, e l’attenuazione di queste barriere potrebbe suscitare preoccupazioni per la sicurezza e il benessere degli utenti sulla piattaforma. Resta da vedere come la comunità di X reagirà a queste modifiche e se l’azienda rimarrà ferma sulla sua decisione o sarà costretta a rivedere nuovamente la sua politica.