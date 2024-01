X aggiunge le chiamate audio e video su Android

X, il social network creato da Elon Musk, sta ampliando le sue funzionalità con l’introduzione delle chiamate audio e video per gli utenti Android. La novità è stata annunciata da uno degli ingegneri di X che lavorano al progetto, che ha pubblicato un post sul rilascio della funzione. Gli utenti Android potranno usufruire delle chiamate audio e video dopo aver aggiornato l’app.

audio and video calls on X slowly rolling out for android users today! update your app and call your mother — Enrique 🦖 (@enriquebrgn) January 18, 2024

Le chiamate audio e video su X: come funzionano

Le chiamate audio e video su X sono state introdotte per la prima volta nell’agosto 2023 dall’amministratore delegato Linda Yaccarino, con l’intenzione di rendere la piattaforma più interattiva e social. A ottobre 2023, le chiamate sono state rese disponibili per gli utenti iOS, mentre gli utenti Android hanno dovuto attendere fino a ora.

Le chiamate audio e video su X sono una funzionalità riservata agli utenti a pagamento, che possono effettuare chiamate a qualsiasi altro utente. Gli utenti gratuiti, invece, possono solo ricevere chiamate, ma non possono farle. Questa è una delle tante differenze tra gli utenti a pagamento e quelli gratuiti su X. Un’altra differenza era la possibilità per gli utenti premium di impostare un NFT come immagine del profilo, ma questa opzione è stata rimossa all’inizio del mese.

Per gestire la funzione di chiamata su X, gli utenti devono accedere alla sezione “Impostazioni”, poi “Privacy e sicurezza” e infine “Messaggi diretti”. In quest’area è presente la voce “Attiva chiamate audio e video” che permette di abilitare o disabilitare completamente le chiamate. Inoltre, da qui è possibile configurare in modo granulare i permessi per ricevere chiamate, scegliendo tra: contatti in rubrica, followers, utenti con account verificato. Queste opzioni , che permettono di gestire al meglio privacy e sicurezza, sono combinabili, quindi si può consentire le chiamate solo ai follower che sono anche dei contatti, ad esempio.

X: il social network che vuole fare tutto

L’introduzione delle chiamate audio e video su X è solo l’ultima di una serie di nuove funzionalità che la piattaforma di Musk sta implementando per espandere la propria offerta. L’ambizione dichiarata è quella di trasformare X in un’app all-in-one, che integri messaggistica, condivisione di contenuti, pagamenti, ricerca e advertising.

Come delineato nella roadmap presentata all’inizio di questo mese, entro il 2024 X punta a introdurre i pagamenti peer-to-peer, nuove feature basate sull’intelligenza artificiale come il suggerimento di contenuti non affini, e ad ampliare gli strumenti pubblicitari a disposizione dei marketer.

In sostanza, X mira a posizionarsi come piattaforma onnicomprensiva in grado di soddisfare le più diverse esigenze degli utenti grazie ad un ecosistema di servizi completamente integrato.