X.com bloccato in Indonesia per pornografia

Il rebranding di Twitter potrebbe avere conseguenze legali, dato che quasi 900 aziende hanno registrato il marchio X. Questo non è tuttavia l’unico problema per il social network di Elon Musk. Il dominio X.com è stato bloccato in Indonesia perché associato a pornografia e giochi d’azzardo.

X.com indica contenuti XXX

Come è noto, X.com era una banca online co-fondata da Elon Musk che, in seguito alla fusione con Confinity, è diventata PayPal. Circa sei anni fa, Musk ha acquistato il dominio X.com da PayPal. Dopo aver effettuato il rebranding da Twitter a X, il dominio X.com punta a Twitter.com.

Il Ministro delle Comunicazioni indonesiano ha comunicato che l’accesso a X.com è stato bloccato perché il dominio è associato a siti che non rispettano la legge contro pornografia e giochi d’azzardo (l’Indonesia è il paese con il maggior numero di musulmani al mondo). Per lo stesso motivo, l’accesso a Netflix è stato bloccato dal 2016 a metà 2020.

Al momento, oltre 24 milioni di utenti (su una popolazione di 270 milioni di persone) non possono accedere a X.com, ma il ban verrà presto rimosso. L’azienda californiana ha inviato una lettera per confermare che il dominio X.com viene usato da Twitter, non da siti XXX.

Nel frattempo X (Twitter) deve risolvere un problema più grave, ovvero la diminuzione delle entrate pubblicitarie. L’azienda ha offerto ad alcuni inserzionisti negli Stati Uniti e nel Regno Unito uno sconto del 50% sull’advertising video.

Tuttavia, a partire dal 7 agosto, entrerà in vigore una nuova policy. Gli inserzionisti che non hanno speso almeno 1.000 dollari in pubblicità nei precedenti 30 giorni o 6.000 dollari nei precedenti 180 giorni perderanno il badge oro di brand verificato.