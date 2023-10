X elimina il titolo dagli articoli condivisi

Come anticipato a fine agosto, X non mostra più il titolo degli articoli condivisi sulla piattaforma. La novità, visibile su iOS e web, è stata introdotta in seguito al diretto suggerimento di Elon Musk. Il proprietario dell’azienda californiana giustifica la decisione con il miglioramento estetico dei post. In realtà c’è un secondo fine, anzi forse il più importante.

I giornalisti devono scrivere su X

In precedenza, quando l’utente condivideva un articolo, X mostrava l’immagine, il titolo e il dominio del sito all’interno del post. Ora il titolo non è più visibile e il dominio del sito viene sovrapposto all’immagine. È necessario quindi aggiungere manualmente il titolo o una breve descrizione dell’articolo.

Musk aveva confermato l’imminente modifica, affermando che si tratta di un miglioramento estetico. Tra l’altro l’altezza dei singoli post è inferiore, quindi sono visibili più post nella timeline, limitando la necessità dello scrolling. Il proprietario dell’azienda californiana ha in realtà avviato un vero e proprio scontro con i media tradizionali (il bersaglio preferito è il New York Times).

Recentemente ha dichiarato di non leggere più le “legacy news” e che il traffico sui siti di news è in diminuzione. Musk consiglia quindi ai giornalisti di scrivere direttamente su X, sfruttando i 25.000 caratteri disponibili per gli abbonati a X Premium.

If you’re a journalist who wants more freedom to write and a higher income, then publish directly on this platform! — Elon Musk (@elonmusk) August 21, 2023

Non è possibile prevedere se questa novità avrà conseguenze sul numero di visualizzazioni o abbonati. È invece certo che X dovrà pagare le spese legali anticipate dall’ex CEO Parag Agrawal e altri ex dirigenti. Si tratta di circa 1,1 milioni di dollari chiesti dagli avvocati per aver difeso i loro assistiti durante le indagini effettuate dalla SEC e dal Dipartimento di Giustizia in seguito all’acquisizione.