X Factor: arriva la sesta puntata del live show, su Now TV

X Factor 2024: la sesta puntata dei Live Show

La gara musicale più seguita del momento entra nel vivo con una puntata ricca di emozioni e colpi di scena. Il meccanismo della doppia eliminazione promette sorprese, mentre l’ospite della serata sarà Gazzelle, che presenterà il suo nuovo singolo Come il pane.

La semifinale è già alle porte, e i concorrenti si stanno giocando tutto per raggiungere la finale del 5 dicembre, trasmessa in diretta da Piazza del Plebiscito a Napoli. I fan possono seguire ogni istante dello spettacolo in streaming su NOW TV.

Offerte imperdibili: risparmia con NOW TV

Approfitta della promozione in corso: per soli 24,99€ al mese per 12 mesi (anziché 36,99€), puoi accedere a tutti i contenuti di NOW TV, inclusi sport, serie TV, film e show. Il servizio offre funzionalità come Pause&Rewind, lo streaming su più dispositivi e la possibilità di scaricare contenuti per guardarli offline.

Intrattenimento senza limiti

NOW TV non è solo sport: le serie TV più amate, come le produzioni HBO e gli Sky Original, si uniscono a un catalogo di oltre 1000 film on demand. Dagli ultimi successi del cinema alle esclusive più attese, NOW TV ha tutto ciò che serve per soddisfare ogni gusto.

Tra gli show da non perdere, il catalogo comprende titoli unici e coinvolgenti, perfetti per gli amanti delle storie intense e delle produzioni di qualità.

NOW TV combina intrattenimento, sport e flessibilità con un’esperienza di visione accessibile ovunque. Puoi guardare i tuoi contenuti preferiti su smart TV, smartphone, tablet, console e PC. Grazie alla funzionalità Premium, puoi anche vedere due stream in contemporanea. Per conoscere l’offerta completa di Now TV clicca qui.