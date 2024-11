X Factor 2024: come vedere la quarta live in diretta streaming dall'estero

È tutto pronto per la quarta live di X Factor 2024 che andrà in onda questa stasera, giovedì 14 novembre, a partire dalle 21:15. La puntata sarà trasmessa in diretta streaming da NOW. Per seguirla basta attivare il Pass Entertainment, disponibile a partire da 6,99 euro al mese e con la possibilità anche di abbinamento al Pass Cinema, a prezzo ridotto. Questi Pass, ricordiamo, consentono l’accesso a tutta la programmazione Sky, per quanto riguarda l’intrattenimento e il cinema, rispettivamente.

Per vedere la quarta live di X Factor 2024 in streaming dall’estero, invece, serve una VPN, in modo da poter collegarsi a NOW evitando il blocco all’accesso che potrebbe colpire gli utenti che si connettono da fuori Italia alla piattaforma. La VPN da utilizzare è NordVPN, vero e proprio punto di riferimento del settore e oggi in offerta per il periodo del Black Friday con un prezzo ridotto a 2,99 euro al mese scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra. L’offerta è accessibile tramite il sito ufficiale di NordVPN, accessibile di seguito.

X Factor 2024: come vedere le live dall’estero

Ecco la procedura da seguire per vedere le live di X Factor 2024 in streaming dall’estero:

come prima cosa è necessario attivare una VPN illimitata come NordVPN in modo da poter navigare dall’estero ma con un IP italiano

dall'app di NordVPN è sufficiente ora selezionare un server italiano per avviare la connessione

per avviare la connessione a questo punto sarà sufficiente accedere a NOW per seguire la diretta streaming(è necessario attivare il Pass Entertainment)

