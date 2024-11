X: in arrivo etichette per i falsi account parodia?

Sarà capitato a tutti di scrollare il feed di X e imbattersi in un post apparentemente assurdo di un politico o di una celebrity. Molto probabilmente si trattava di un account parodia, di quelli che ormai spopolano sulla piattaforma. Alcuni sono facilmente riconoscibili, con la dicitura “Parodia” bella in vista nel nome utente. Altri invece la nascondono nella bio, con il risultato che anche i più attenti ci cascano. Persino i giornalisti televisivi ci sono cascati con tutte le scarpe!

Nuove etichette per gli account parodia su X

X però crede di avere la soluzione in tasca: un bel “bollino” che marchi in modo inequivocabile gli account parodia e fan. Secondo i rumors, l’etichetta dovrebbe apparire sia sul profilo che sotto ogni singolo post degli account “fake”. Addio confusione, benvenuta chiarezza. Almeno sulla carta.

Già, perché il vero problema sarà convincere (o costringere) gli account parodia a usare l’etichetta. Le regole di X già impongono di non impersonare altri utenti con l’intento di diffondere bufale, ma sappiamo bene quanto valgano le regole sui social. Se una larga fetta di account satirici farà orecchie da mercante, l’etichetta servirà a ben poco.

Non sarebbe la prima volta che X prova a mettere ordine nel caos degli account “non umani”. Esiste già un’etichetta simile per i bot automatizzati che usano le API del social per postare. Ma anche qui, l’adesione è tutt’altro che totale. Anzi, ci sono diverse prove di bot usati per influenzare il dibattito politico in barba alle regole.

L’idea dell’etichetta per gli account parodia è interessante, ma l’attuazione si preannuncia complicata. Senza un obbligo stringente e un controllo serrato, rischia di essere l’ennesimo fuoco di paglia. E intanto, tra un post satirico e l’altro, la confusione continua a regnare sovrana su X.

Caro Elon, non basterà un bollino per mettere ordine in questo bailamme. Ci vuole ben altro. Ma noi, dal divano di casa, aspettiamo fiduciosi la prossima mossa. Speriamo solo che non sia un autogol.