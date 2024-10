X pagherà i creatori in base agli abbonati Premium

Da quando Elon Musk ne ha preso le redini nel 2022, X (ex Twitter) ha viaggiato sulle montagne russe finanziarie…

Secondo un rapporto di divulgazione del fondo Blue Chip Growth di Fidelity, il valore della piattaforma è crollato a poco più di un quinto rispetto al suo prezzo iniziale di 44 miliardi di dollari, somma sborsata dal magnate di Tesla per l’acquisizione. Anche gli inserzionisti si sono tirati indietro, costringendo la piattaforma all’insolito passo di fare causa a un gruppo che boicotta i suoi annunci…

X non pagherà più i creatori in base agli annunci, ma in base agli abbonati Premium

In risposta alla contrazione degli introiti pubblicitari, X sta ridisegnando la sua strategia abbandonando i pagamenti ai creatori basati sugli annunci e facendo dell’engagement la nuova valuta. Ora i creatori guadagneranno in base alle interazioni che suscitano negli abbonati Premium, come like, condivisioni e risposte.

In passato, i creatori guadagnavano dalle visualizzazioni degli annunci nelle loro risposte. Ma con gli utenti Premium e Premium+ che ora vedono meno o nessun annuncio, soprattutto nel livello Premium+ completamente privo di annunci, questo modello non era così redditizio per i creatori. Passando a pagamenti basati sull’engagement, X offre ai creatori un modo più diretto di guadagnare, ma questo potrebbe involontariamente incoraggiare il cosiddetto “rage-bait”, ovvero contenuti progettati per suscitare reazioni.

Il problema dei contenuti rage baiting, opinioni incendiarie per generare più interazioni

Questo tipo di contenuti è già diventato un problema su Threads di Instagram, dove i post divisivi hanno iniziato a occupare i feed degli utenti. A differenza di Threads, però, che ha riconosciuto il problema e ha cercato di moderarlo, X ha preso una strada diversa.

Invece di limitare le esche per l’engagement, X ha dichiarato: “Maggiore è l’engagement complessivo degli abbonati Premium, maggiori sono le entrate che si possono guadagnare“, incoraggiando i creatori a stimolare le interazioni in ogni modo possibile.

Con le elezioni americane alle porte, questo potrebbe portare a un aumento dei contenuti a sfondo politico o addirittura fuorvianti che utilizzano il generatore di immagini AI non controllato di X, Grok 2, in quanto i creatori cercano di massimizzare le interazioni. Sebbene X abbia notato che alcuni contenuti limitati, come il materiale per adulti o i discorsi d’odio, possono essere soggetti a una monetizzazione limitata, è necessario che ci siano più barriere di sicurezza.

Il nuovo modello di revenue sharing di X

Per accedere a questo nuovo modello di pagamento, i creatori devono soddisfare requisiti specifici: status di verificato, un numero di follower di almeno 500 e un minimo di 5 milioni di impressioni in tre mesi. X non ha condiviso i dettagli su come le percentuali di pagamento potrebbero cambiare con questo nuovo modello, ma il messaggio è chiaro: maggiore coinvolgimento potrebbe significare maggiori guadagni.

Il modello di X incentrato sull’engagement potrebbe offrire guadagni più stabili ai creatori in mezzo alle difficoltà dei ricavi pubblicitari, ma solleva grandi interrogativi su quali tipi di interazioni inizieranno a dominare la piattaforma. Il futuro di X potrebbe dipendere dalla ricerca di un equilibrio tra la promozione di un coinvolgimento redditizio e il mantenimento di uno spazio per le conversazioni autentiche.