Pistola su X: l'emoji di quella ad acqua non bastava

Nell’ormai lontano 2018, Twitter decise di rimpiazzare l’emoji di una vera pistola con quella di una pistola ad acqua, un innocuo giocattolo. Una decisione presa da un po’ tutte le piattaforme, all’epoca, così da non veicolare un messaggio violento attraverso l’immagine. Ora, sotto la guida di Elon Musk (esplicitamente schierato al fianco di Donald Trump per la sua rielezione), il social, nel frattempo ribattezzato X, torna sui suoi passi.

La novità fa parte dell’ultimo aggiornamento che ha interessato il set Twemoji, passato alla versione 15.0.2 in data 18 luglio 2024, curiosamente a poche ore di distanza dalle celebrazioni dell’evento World Emoji Day. È in fase di distribuzione per il client Web.

Per il momento, sui dispositivi Android e iOS non ci sarà alcuna variazione, poiché le applicazioni mobile impiegano gli emoji forniti in modo nativo dai due sistemi operativi. È però solo una questione di tempo: come riportato da Emojipedia (da cui abbiamo tratto l’immagine qui sotto), l’ingegnere di X responsabile del cambiamento, ha affermato che la visualizzazione sarà presto modificata anche su mobile e che quello attuale ancora non rappresenta il design definitivo, destinato a essere ancora più badass . C’è posto per un BANG! , come nei fumetti?

Ricordiamo che Unicode Consortium si limita a stabilire uno standard per la definizione e per il significato degli emoji, ma spetta poi a ogni singola piattaforma e a chi gestisce i sistemi operativi scegliere il modo in cui rappresentarli, dal punto di vista grafico.

Seppur legittima, la decisione di riportare un’arma da fuoco su X, la piattaforma che più di ogni altra ospiterà discussioni (purtroppo non sempre pacate e civili) in merito a temi di importanza cruciale come la campagna elettorale per la corsa alla Casa Bianca, può essere quantomeno ritenuta discutibile, anche e soprattutto alla luce degli eventi delle ultime settimane.