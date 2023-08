X raccoglierà dati biometrici e lavorativi

X ha pubblicato la nuova informativa sulla privacy che entrerà in vigore dal prossimo 29 settembre. Le novità più rilevanti riguardano la sezione relativa alle informazioni che l’utente è obbligato a fornire per poter usare il servizio. L’azienda di Elon Musk raccoglierà dati biometrici e lavorativi. Questi ultimi serviranno per consigliare eventuali posti di lavoro tramite X Hiring.

Dati biometrici nelle mani di X

Nella precedente versione dell’informativa erano elencate quattro categorie di dati. Nella nuova versione sono state aggiunte le informazioni biometriche e le domande di lavoro. Nel primo caso X scrive che, in base al consenso dell’utente, potrebbero essere raccolte e utilizzate le informazioni biometriche per scopi di sicurezza, protezione e identificazione.

Non è tuttavia chiaro come verranno raccolte, conservate e usate. Probabilmente X sfrutterà i dati biometrici per scoprire gli account fasulli o per offrire altri servizi, come quelli di pagamento. All’inizio di luglio, un utente dell’Illinois ha denunciato l’azienda californiana per aver raccolto identificatori biometrici da ogni foto contenente una faccia.

Più chiaro invece lo scopo della raccolta dei dati lavorativi. X scrive che utilizzerà alcuni dati (curriculum lavorativo, curriculum scolastico, preferenze occupazionali, competenze e abilità, attività di ricerca di lavoro e altri) per consigliare possibili lavori, condividerli con potenziali datori di lavoro, consentire ai datori di lavoro di trovare potenziali candidati e mostrare pubblicità più pertinenti.

Dal 25 agosto è attiva (in versione beta) la nuova piattaforma X Hiring che permette alle aziende con abbonamento Verified Organizations di pubblicare offerte di lavoro, come si può vedere nel post ufficiale.