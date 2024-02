Conto Deposito X Risparmio: interessi fino al 4,75% annuo

Banca Aidexa risponde all’esigenza di investimenti sicuri con una proposta di conto deposito innovativa e vantaggiosa che offre un tasso annuo lordo che arriva fino al 4,75%.

X Risparmio, mette a disposizione sia un’opzione di un conto deposito vincolato per massimizzare i rendimenti, sia una versione libera per una maggiore flessibilità. Entrambe le soluzioni sono completamente tutelate dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD), garantendo così la massima sicurezza e tranquillità per i risparmi.

Flessibilità e offerta personalizzata

I clienti possono scegliere la durata del vincolo che meglio si adatta alle loro esigenze, con opzioni che vanno da 3 a 36 mesi. Il capitale e gli interessi maturati vengono liquidati direttamente sul conto corrente alla scadenza del vincolo.

Conto Deposito Vincolato X Risparmio

X Risparmio è un conto deposito vincolato che offre tassi di interesse tra i più alti sul mercato, con un rendimento annuo lordo fino al 4,75%. Questo conto non comporta costi di apertura, gestione o chiusura, rendendolo un’opzione economica e conveniente per chi desidera ottenere il massimo dai propri risparmi.

Conto Deposito X Risparmio Libero

X Risparmio Libero offre massima flessibilità. Gli utenti possono ritirare o aggiungere fondi in qualsiasi momento, mantenendo un tasso annuo lordo del 4%. Questa opzione è ideale per chi desidera avere un accesso immediato ai propri risparmi, senza rinunciare a un rendimento interessante.

Tutela dei risparmi

Entrambe le versioni del conto deposito X Risparmio sono coperte dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, garantendo così la massima sicurezza dei fondi depositati.

Apertura semplice e digitale

Aprire un conto deposito X Risparmio è semplice e veloce. Gli utenti possono completare l’intero processo online, senza l’obbligo di aprire un conto corrente presso la stessa istituzione.

Per conoscere i dettagli dell’offerta di X Risparmio di Banca Aidexa clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.