X Risparmio Libero: risparmi senza vincoli e ritiri quando vuoi

I conti depositi sono strumenti finanziari perfetti per maturare delle giacenze messe da parte per un periodo di tempo, ma delle volte è anche necessario poterne usufruire anche quando già depositati. Se vuoi farlo senza perdere un centesimo degli interessi che hai accumulato, allora puoi sicuramente optare per X Risparmio Libero, il conto deposito lanciato da Banca Aidexa che ti offre un tasso del 4% annuo lordo e la massima liberta coi tuoi soldi!

X Risparmio Libero in dettaglio

X Risparmio Libero è il conto deposito di Banca AideXa, la banca digitale nata per supportare lo sviluppo delle piccole e medie imprese italiane. Ti permette di depositare i tuoi soldi e ottenere un tasso annuo lordo del 4%, uno dei più alti sul mercato. Inoltre, i tuoi risparmi sono protetti dal Fondo Interbancario Tutela dei Depositi, che garantisce fino a 100.000€ per ogni cliente.

Tutto questo senza alcun vincolo. Preleva i soldi quando lo ritieni necessario. Il rendimento è calcolato in base alla giacenza corrente e non perderai quindi gli interessi maturati. L’interesse è liquidato ogni 3 mesi direttamente sul tuo conto deposito.

Puoi anche accedere al tuo conto deposito da app, autorizzando le operazioni con un clic e ricevendo notifiche sui tuoi movimenti. Inoltre, puoi sostenere i progetti delle piccole e medie imprese italiane, che Banca AideXa finanzia con i tuoi risparmi. Così, non solo guadagni, ma contribuisci anche alla crescita dell’economia della Nazione.

Aprire X Risparmio Libero è facile e veloce. Ti serve soltanto codice fiscale, un documento di riconoscimento, un IBAN e una webcam per il riconoscimento. Puoi interamente farlo online e non hai nessun obbligo di aprire un nuovo conto corrente! Usa qualsiasi conto di cui sei già titolare per depositare i soldi da far fruttare. Subito dopo il primo deposito puoi successivamente aggiungere ulteriori somme rispettando i limiti di giacenza massima.

Non perdere tempo, scopri subito tutti i vantaggi del conto deposito di Banca Aidexa e inizia a risparmiare con un rendimento elevato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.