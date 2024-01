X supporta il login con passkey su app iOS

X ha annunciato il supporto per le passkey, un’alternativa di login più sicura delle password. La funzionalità è tuttavia riservata agli utenti statunitensi che accedono al social network con l’app per iOS. L’azienda californiana non ha specificato quando l’opzione sarà disponibile in altri paesi, oltre che su web e app Android.

Login con passkey tramite app iOS

Quasi un anno fa, Twitter (si chiamava ancora così) ha comunicato che l’autenticazione in due fattori tramite codice inviato via SMS era disponibile solo agli abbonati a Twitter Blue (oggi X Premium). L’azienda californiana aveva giustificato la scelta con la scarsa sicurezza offerta da questo metodo (gli SMS possono essere intercettati, come nel caso di SIM swapping).

Today we’re excited to launch Passkeys as a login option for our US-based users on iOS! A passkey is a new, easy to use, and secure way to log in to your account – all from your device. Passkeys are more secure than traditional passwords since they’re individually generated by… — Safety (@Safety) January 23, 2024

Il login tramite passkey è invece disponibile per tutti gli utenti, non solo agli abbonati. La nuova opzione è stata aggiunta nelle impostazioni dell’app iOS relative alla sicurezza. Le passkey prevedono l’uso di due chiavi crittografiche. Quella pubblica viene conservata sui server di X, mentre quella privata rimane sul dispositivo. In caso di furto dei dati, i cybercriminali non potranno accedere all’account.

L’uso di una passkey non è obbligatorio, ma l’azienda californiana suggerisce questo metodo di login che offre una maggiore sicurezza. Sostituisce inoltre l’autenticazione in due fattori, in quanto l’accesso richiede Face ID, Touch ID o PIN. La passkey viene sincronizzata tra i dispositivi iOS con iCloud Keychain, quindi può essere recuperata in caso di furto o smarrimento del dispositivo.

Come detto, la funzionalità può essere sfruttata solo su app iOS e solo negli Stati Uniti. Inoltre, la passkey non può essere ancora usata per registrare un nuovo account.