xAI acquisisce Hotshot per la generazione di video AI come Sora

Colpo grosso per xAI: Hotshot finisce nella scuderia di Elon Musk. La startup è specializzata in strumenti di generazione video basati sull’intelligenza artificiale, sulla falsariga di Sora di OpenAI.

Hotshot, con sede a San Francisco, è stata fondata diversi anni fa, da Aakash Sastry e John Mullan. All’inizio, si sono concentrati su strumenti AI per creare e modificare foto. Poi, hanno virato verso i modelli AI di text-to-video. In due anni hanno tirato fuori tre generatori video: Hotshot-XL, Hotshot Act One e Hotshot. Un’impresa che ha attirato l’attenzione di investitori del calibro di Lachy Groom, Alexis Ohanian (co-fondatore di Reddit) e SV Angel.

Some news – We're excited to announce that @HotshotSupport has been acquired by @xAI 🚀

Over the past 2 years we've built 3 video foundation models as a small team – Hotshot-XL, Hotshot Act One, and Hotshot.

Training these models has given us a look into how global education,… pic.twitter.com/W4rmYUxnMR

— Aakash (@aakashsastry) March 17, 2025