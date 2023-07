xAI di Elon Musk, per capire la vera natura dell'universo

Dando seguito a quanto anticipato nei mesi scorsi, Elon Musk ha ufficializzato la creazione di xAI, una nuova società attiva sul fronte dell’intelligenza artificiale. Sulla homepage del sito ufficiale, x.ai, è riportato a chiare lettere che si tratta di un’azienda separata da X Corp , ma che lavorerà a stretto contatto con X (Twitter) e altre realtà per ottenere progressi nella propria missione .

L’IA per capire l’universo: nasce xAI di Elon Musk

Non è ancora del tutto chiaro quali siano gli obiettivi, almeno nel concreto e nel breve periodo. L’unico annunciato, di più ampio respiro e che, a conti fatti, suona pià che altro come uno slogan, fa riferimento alla volontà di capire la reale natura dell’universo . Nella presentazione del team è inoltre specificato quanto segue.

Il nostro team è guidato da Elon Musk, CEO di Tesla e SpaceX. In precedenza abbiamo lavorato per DeepMind, OpenAI, Google Research, Microsoft Research, Tesla e Università di Toronto. Collettivamente, abbiamo contribuito ad alcuni dei metodi maggiormente impiegati in questo campo.

È già attivo il profilo Twitter, che nel primo post si rivolge alla community chiedendo spunti per prendere in considerazione domande fondamentali ancora senza risposta.

What are the most fundamental unanswered questions? — xAI (@xai) July 12, 2023

Tornando all’organigramma di xAI, al fianco di Elon Musk c’è Ilya Sutskever nel ruolo di CEO. Si tratta dell’ex direttore del comparto ricerca interno a OpenAI, la realtà che ha dato vita ai modelli GPT e al servizio ChatGPT. Sono presenti anche Igor Babuschkin e Manuel Kroiss, entrambi ex dipendenti di DeepMind (Google-Alphabet). Dan Hendrycks del Center for AI Safety, l’organizzazione che di recente ha lanciato un’allerta definendo il genere umano a rischio estinzione, è invece coinvolto nel progetto in qualità di consulente.

Maggiori informazioni a proposito dell’attività svolta dalla società saranno resi noti domani, venerdì 14 febbraio, in occasione di un incontro aperto a tutti e ospitato da Twitter.