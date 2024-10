Google e Qualcomm portano l'AI a bordo delle auto abilitate

Conosciuta soprattutto per i suoi chip per smartphone, Qualcomm è interessata anche al mercato automobilistico. In occasione della fiera annuale, l’azienda ha annunciato una partnership con Google che dovrebbe accelerare l’adozione delle sue tecnologie da parte dei produttori di automobili.

Qualcomm offre già una soluzione chiamata Snapdragon Digital Chassis, che fornisce tecnologie per auto smart e connesse. Ora il fornitore di chip sta collaborando con Google per facilitare la creazione di prodotti basati sui chip Qualcomm, sul sistema operativo Android Automotive, da poco arrivato anche sulle moto; sull’integrazione di Google Cloud e sull’intelligenza artificiale generativa.

Estensione della partnership agli smartphone

In concreto, la nuova soluzione fornita da Qualcomm e Google consentirà alle case automobilistiche di sviluppare nuove esperienze nell’abitacolo, come un assistente basato sull’intelligenza artificiale generativa e altre funzionalità digitali. Ricordiamo che Google e Qualcomm collaborano già sul mercato degli smartphone (Qualcomm fornisce i chip, mentre Google fornisce il sistema operativo Android). Di conseguenza, le due aziende non dovrebbero avere difficoltà a sviluppare una partnership simile per l’automotive.

“L’industria automobilistica è sulla soglia di un’importante trasformazione grazie ai progressi dell’intelligenza artificiale generativa, alle soluzioni di guida automatizzata e alla possibilità di aggiornare le funzionalità software durante l’intero ciclo di vita della piattaforma”, ha dichiarato Patrick Brady, vicepresidente del settore ingegneria di Google. “Non vediamo l’ora di espandere il nostro rapporto di lunga data con Qualcomm Technologies con questa collaborazione strategica per continuare a sviluppare soluzioni innovative per i veicoli software-defined e dimostrare la potenza della co-innovazione per alimentare il futuro dei trasporti“.

La differenza tra Android Automotive e Android Auto

È importante sottolineare che Android Automotive è una piattaforma diversa da Android Auto, il software già disponibile su un buon numero di veicoli. Come spiega il sito web di Android, Android Auto funziona sullo smartphone dell’utente e “proietta” la sua interfaccia utente sui sistemi di infotainment dei veicoli compatibili.

Android Automotive, invece, è una piattaforma che funziona direttamente sull’hardware del veicolo (utilizzando un chip Qualcomm, ad esempio). “È una piattaforma completa, open source e altamente personalizzabile che alimenta l’esperienza di infotainment“, afferma Google.