Android Automotive arriva su una moto per la prima volta

Mentre finora Android Automotive era riservato alle automobili, il sistema operativo di Google per auto arriva finalmente sulla prima due ruote di KTM. Il cuore di questa innovazione è una nuova unità di controllo delle comunicazioni (CCU 3.0), dotata di 32 GB di memoria e 3 GB di RAM. Questo sistema alimenterà un cruscotto sensibile al tocco disponibile in formato verticale e orizzontale. Una nuova esperienza digitale per i motociclisti.

L’integrazione di Android Automotive comporta diversi vantaggi. A differenza di Android Auto, che richiede una connessione allo smartphone, questa soluzione per auto funziona in modo autonomo. Ciò è particolarmente importante per la sicurezza dei motociclisti, che non dovranno più affrontare problemi di connessione durante la guida.

Le caratteristiche principali includono la navigazione offline, che consente agli utenti di seguire il proprio percorso senza dipendere dalla connessione al telefono. Il sistema include anche punti di interesse pre-programmati e la pianificazione del percorso A-B. La connettività è garantita da una eSIM integrata, GPS, Bluetooth e Wi-Fi.

Tuttavia, vale la pena notare che questa versione di Android Automotive è diversa da quella presente nelle auto. Come sottolinea l’esperto Mishaal Rahman, l’assenza di qualsiasi menzione di “Auto con Google integrato” suggerisce che le applicazioni di Google non saranno preinstallate. KTM utilizzerà la versione open source del sistema operativo.

Interesting: KTM announced that its new touchscreen dashboards on upcoming premium motorbikes will run Android Automotive OS.

AAOS is open source so anyone can use it, but I don't think we've seen it on motorbikes before. "Cars with Google built-in" is the official branding for… pic.twitter.com/Qy6py0MrDK

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) October 10, 2024