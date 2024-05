Android Auto 12: tutte le novità della nuova versione

Android Auto 12 è da poco disponibile al download per i sistemi infotainment che lo supportano, con numerose novità che riguardano l’interfaccia, la velocità del sistema, la fluidità e funzionalità specifiche per determinati mezzi.

Android Auto 12: cosa cambia con l’aggiornamento

Tra i cambiamenti principali di Android Auto 12 c’è una rivisitazione all’interfaccia e alle funzionalità, con un lavoro sulla stabilità di sistema e una maggior velocità nei menu, per un’esperienza maggiormente fluida. È stata ampliata la compatibilità con i modelli di auto, per un’integrazione su più veicoli con il sistema.

L’interfaccia fa ora maggiormente uso di elementi Material You di Google, mentre l’aspetto della console dell’auto mantiene ancora il cosiddetto design Coolwalk. I cambiamenti del nuovo aggiornamento includono anche funzionalità specifiche per i mezzi elettrici, che si trovano nelle impostazioni. Una volta attivate, si potranno ad esempio ottenere percorsi ottimizzati su Google Maps per ottimizzare il consumo sul proprio mezzo e, al tempo stesso, massimizzare l’autonomia. Anche le stazioni di ricarica compatibili verranno segnate sulla mappa, in modo da trovare subito il luogo ideale per sostare e rifornire il mezzo.

Nonostante quello di Android Auto 12 non sia un aggiornamento che rivoluziona il sistema, la nuova versione permette di ottimizzare ulteriormente l’esperienza, per migliorare sia connettività che facilità d’uso, oltre a consentire una concentrazione maggiore alla guida. Inoltre pone anche le basi per futuri aggiornamenti che potrebbero muoversi verso un approccio più personalizzato, per consentire all’utente maggior libertà con l’interfaccia rispetto l’esperienza ancora piuttosto statica che il sistema è attualmente in grado di offrire: come già accade per alcuni applicativi Google, si potrebbe dare priorità alle funzioni usate più frequentemente, oltre a visualizzare informazioni relative alla destinazione, nonché permettere una personalizzazione delle opzioni da visualizzare.

La nuova versione di Android Auto 12 è attualmente in fase di rilascio e disponibile per il download tramite Play Store.