xAI riceve 200 milioni di dollari dai militari USA

Nonostante le risposte antisemite e le lodi ad Adolf Hitler da parte di Grok (il problema è stato risolto), xAI ha ottenuto un contratto di 200 milioni di dollari dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. Contestualmente l’azienda di Elon Musk ha annunciato Grok For Government. La stessa somma è stata assegnata a Google, OpenAI e Anthropic.

Modelli AI per la sicurezza nazionale

Il Chief Digital and Artificial Intelligence Office (CDAO) ha sottoscritto contratti da 200 milioni di dollari per l’utilizzo dei modelli di intelligenza artificiale delle quattro aziende. In dettaglio, il Dipartimento di Giustizia sfrutterà le tecnologie di Anthropic, Google, OpenAI e xAI per lo sviluppo di “flussi di lavoro di IA agentica” in varie aree di missione.

Nel comunicato del Dipartimento della Difesa non ci sono dettagli. È solo scritto che l’uso dei modelli AI avanzati permetteranno di affrontare sfide critiche per la sicurezza nazionale. Il Chief Digital and AI Officer (Dr. Doug Matty) ha dichiarato:

L’adozione dell’AI sta trasformando la capacità del Dipartimento di supportare i nostri combattenti e mantenere un vantaggio strategico sui nostri avversari. Sfruttare le soluzioni disponibili in commercio in un approccio basato sulle capacità integrate accelererà l’uso dell’AI avanzata come parte dei compiti essenziali della nostra missione congiunta nel nostro ambito di combattimento, nonché dei sistemi informativi di intelligence, business e aziendali.

Nel comunicato di xAI relativo a Grok For Government è scritto che verranno sviluppati modelli personalizzati per la sicurezza nazionale. Oltre che per il Dipartimento della Difesa saranno disponibili per altri dipartimenti e agenzie governative.

Anthropic scrive invece che svilupperà prototipi funzionanti basati sui dati del Dipartimento, collaborerà con esperti della difesa per anticipare e mitigare potenziali usi ostili dell’AI e condividerà approfondimenti tecnici, dati sulle prestazioni e feedback operativo per accelerare l’adozione responsabile dell’AI in tutto il settore della difesa.