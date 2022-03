Xbox Cloud Gaming, prestazioni migliori su iPhone e iPad

Dopo una lunga fase di test, l’estate scorsa Xbox Cloud Gaming è finalmente diventato fruibile anche da iPhone e iPad, seppur tramite browser, andando quindi a spalancare le porte al Game Pass di Microsoft nell’ecosistema di Apple. Il servizio, adesso, è stato ottimizzato ed è in grado di garantire performance migliori su iOS e iPadOS.

Xbox Cloud Gaming: esperienza più fluida e reattiva su iOS e iPadOS

A comunicare la buona nuova è stata direttamente Microsoft, tramite un post pubblicato su Xbox Wire, di cui ne riportiamo di seguito parte del contenuto in forma tradotta.

Noi di Xbox Cloud Gaming ascoltiamo e apprezziamo il feedback dei giocatori. Avete chiesto un’esperienza migliore su iOS, e di conseguenza abbiamo apportato importanti miglioramenti per le prestazioni a tutti i dispositivi iPhone e iPad supportati. Con questi aggiornamenti, dovreste avere un’esperienza più fluida e reattiva.

Da notare che le migliorie, di cui però non sono stati forniti dettagli tecnici, erano già state implementate da qualche tempo, ma Microsoft ha scelto di darne notizia soltanto ora, dopo aver raccolto il feedback degli utenti. Le impressioni positive sono risultate migliorate in maniera sensibile e i giocatori hanno mostrato un coinvolgimento maggiore, con sessioni di gioco in streaming più lunghe di circa il 35%.

Per chi non lo sapesse o comunque non avesse le idee molto chiare al riguardo, ricordiamo che Xbox Cloud Gaming consente di giocare in streaming ai titoli inclusi nell’abbonamento Game Pass che supportano questa possibilità. Gli unici requisiti da rispettare per un’esperienza completa sono l’impiego di un controller (anche se alcuni giochi supportano i comandi touch) e una connessione ad internet veloce.