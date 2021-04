Xbox Cloud Gaming (beta) arriva su Windows 10 e iOS

Il servizio Xbox Cloud Gaming (noto in precedenza come Project xCloud) arriva ufficialmente su Windows 10 e iOS. Non è necessario installare nessun software perché l’accesso avviene tramite browser (opzione che permette di aggirare le restrizioni di Apple). Si tratta però di un test beta, al quale possono partecipare solo gli utenti selezionati da Microsoft.

Xbox Cloud Gaming anche su Windows 10 e iOS

L’azienda di Redmond aveva promesso di portare i giochi Xbox su più dispositivi nel corso del 2021. La versione compatibile con Edge e Chrome era accessibile ai dipendenti da circa due mesi. Apple non permette la distribuzione di app native sul store, in quanto vuole verificare singolarmente ogni gioco, ma consente la soluzione alternativa del browser. Il servizio è ora disponibili all’indirizzo xbox.com/play.

A partire da domani, Microsoft inizierà ad inviare gli inviti ad un numero limitato di abbonati Xbox Game Pass Ultimate che potranno testare la versione beta di Xbox Cloud Gaming su Windows 10, iOS e iPadOS utilizzando Edge, Chrome, Firefox e Safari. Tramite il sito si potrà accedere ad oltre 100 giochi. Dopo aver ricevuto i feedback e apportato eventuali miglioramenti, l’azienda di Redmond aprirà le porte del servizio a tutti nei prossimi mesi.

Ai fortunati che riceveranno l’invito servirà solo un controller Bluetooth o USB. Per alcuni giochi sono disponibili anche i controlli touch. Al momento non è previsto il supporto di mouse e tastiera. I concorrenti Google Stadia, NVIDIA GeForce Now e Amazon Luna supportano già Windows e iOS, ma le loro librerie di giochi sono meno assortite di quella Microsoft.