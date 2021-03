Xbox Game Streaming, cloud gaming anche da Windows

Microsoft ha avviato i test per la versione dell’app Xbox Game Streaming che consentirà di accedere al servizio di cloud gaming anche da Windows 10. Secondo le informazioni ricevute da The Verge, gli utenti potranno inoltre visualizzare su PC i giochi in esecuzione sulle Xbox Series S e X tramite rete locale. Le novità dovrebbero essere annunciate nel corso di un evento dedicato (previsto per il 23 marzo).

Cloud gaming anche su Windows 10

Attualmente è possibile accedere al servizio xCloud (noto come Gioco via cloud) solo con un dispositivo Android. Microsoft ha quindi dato precedenza al sistema operativo mobile più diffuso. Il prossimo step è portare il cloud gaming su Windows 10. Ciò avverrà tramite l’app Xbox Game Streaming. Una versione preliminare è stata già sviluppata, come si può vedere nel tweet di Tom Warren (The Verge):

scoop: here's a look at Microsoft's unreleased xCloud app for Windows. This app lets you stream Xbox games from an Xbox Series X / S console, or from xCloud. Full details here: https://t.co/ymyjQDmaeH pic.twitter.com/V3U3PXe7LO — Tom Warren (@tomwarren) February 27, 2021

L’azienda di Redmond ha ovviamente implementato il supporto per il touch, quindi è possibile giocare con i Surface o altri notebook con schermo touch, senza utilizzare un controller. È stato inoltre aggiunto il supporto per il giroscopio. L’interfaccia permette di scegliere lo streaming dal cloud oppure dalle console Xbox Series S/X.

Quest’ultima funzionalità è simile a quella disponibile con l’app Xbox Console Companion per Windows 10, compatibile solo con Xbox One. Un’altra importante novità è il supporto per la risoluzione 1080p. Oggi è infatti limitata a 720p, in quanto i server di xCloud sono basati su hardware della Xbox One S.

Durante l’evento del 23 marzo dovrebbe essere annunciata anche la versione web (via browser) compatibile con iOS e iPadOS. Come è noto, Apple ha vietato la pubblicazione dell’app nativa.