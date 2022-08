Xbox Game Pass: arriva l'abbonamento per la famiglia

Piccola rivoluzione in vista in casa Microsoft. Dopo mesi di indiscrezioni, la società ha ufficialmente dato il via a una fase di test dedicata a una nuova versione per tutta la famiglia dell’abbonamento Xbox Game Pass Ultimate. Può essere in qualche modo paragonata a quanto avviene, sul fronte della produttività, con la suite 365 Family.

Un formato famiglia per Xbox Game Pass Ultimate

La formula risulta al momento accessibile esclusivamente da coloro che fanno parte del programma Insider e che risiedono nei territori di Colombia e Irlanda. Un esordio graduale e controllato. Questo consentirà al gruppo di Redmond di raccogliere i feedback necessari per apportare eventuali correzioni prima di un rollout su più larga scala.

Chi già dispone di una sottoscrizione Ultimate attiva può convertirla in quella nuova (18 giorni di piano famiglia per ogni mese intero). Sebbene il prezzo finale non sia ancora stato annunciato, questo suggerisce possa attestarsi intorno ai 25 dollari mensili. A fronte di questa spesa, fino a cinque utenti potranno sfruttare tutto ciò che è incluso nell’abbonamento, a partire dalle centinaia di titoli accessibili senza alcun esborso aggiuntivo.

Non è data a sapere quando la nuova formula raggiungerà altri paesi. L’annuncio relativo alla fase di test conferma ad ogni modo quanto, per i piani di Microsoft legati al gaming, il Game Pass sia sempre più importante e centrale. Non sembrano essere previste limitazioni per quanto riguarda la condivisione con persone al di fuori del proprio nucleo familiare.

Questo rende ancora più semplice giocare i titoli del Game Pass con gli amici e con i familiari su console, PC e cloud, permettendo di aggiungere fino a quattro persone alla sottoscrizione, tutte con il loro accesso unico ai giochi, ai contenuti e ai benefit di Xbox Game Pass Ultimate.

