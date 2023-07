Xbox Game Pass Core, l'evoluzione di Xbox Live Gold

Microsoft ha appena confermato l’arrivo di quella che sarà l’evoluzione dell’attuale Xbox Live Gold: si chiamerà Xbox Game Pass Core e sarà disponibile per tutti a partire dai prossimi mesi, più precisamente dal 14 settembre 2023. Al prezzo mensile di 6,99 euro (oppure con una sottoscrizione annuale da 59,99 euro) i giocatori potranno effettuare l’accesso al network multiplayer di Xbox, ad offerte esclusive e a una selezione di oltre 25 titoli del catalogo.

A settembre l’esordio di Xbox Game Pass Core

Ecco quali sono i giochi accessibili fin dal day one, elencati in rigoroso ordine alfabetico: Among Us, Descenders, Dishonored 2, DOOM Eternal, Fable Anniversary, Fallout 4, Fallout 76, Forza Horizon 4, Gears 5, Grounded, Halo 5: Guardians, Halo Wars 2, Hellblade: Senua’s Sacrifice, Human Fall Flat, INSIDE, Ori & The Will of the Wisps, Psychonauts 2, State of Decay 2 e The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited. Va precisato che potrebbero variare da un paese all’altro.

Chi al momento è membro di Xbox Live Gold passerà in modo del tutto automatico alla nuova formula Game Pass Core non appena disponibile, senza alcuna variazione di prezzo. Avrà inoltre accesso immediato a una nuova libreria di oltre 25 giochi di alta qualità.

Riportiamo in chiusura le altre precisazioni di Microsoft contenute nel comunicato stampa giunto in redazione.

Anche le offerte e gli sconti per i membri Game Pass faranno parte di Xbox Game Pass Core;

i Games with Gold finiranno l’1 settembre;

i giocatori potranno continuare ad accedere a tutti i giochi per Xbox One che hanno precedentemente riscattato tramite Games with Gold se rimangono membri di Game Pass Core o Game Pass Ultimate;

indipendentemente dallo stato dell’abbonamento, tutti i titoli Xbox 360 riscattati in passato tramite i Games with Gold saranno conservati nella libreria del giocatore.

