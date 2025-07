Disney+, le novità di luglio 2025: ecco cosa uscirà nei prossimi giorni

Luglio si conferma un mese ricco di novità per gli utenti di Disney+, che continua ad arricchire la sua offerta con produzioni inedite, tra spettacolari docu-film, miniserie emozionanti e contenuti speciali da non perdere.

Prima di passare in rassegna tutte le uscite previste, segnaliamo che attualmente il piano Standard con pubblicità è in offerta a 5,99€ al mese, un’occasione interessante per chi sta pensando di abbonarsi.

Tutte le uscite dei prossimi giorni su Disney+

Tra i titoli più attesi del mese su Disney+ c’è Titanic: La rinascita digitale, disponibile dal 18 luglio. Questo documentario d’eccezione celebra i 113 anni dal naufragio del celebre transatlantico e lo fa sfruttando tecnologie d’avanguardia: più di 715.000 immagini acquisite attraverso scansioni sottomarine in 3D hanno permesso la realizzazione di un modello digitale del Titanic in scala 1:1, curato nei minimi dettagli. Un viaggio visivo inedito, tra ricerca storica e innovazione scientifica.

Altro appuntamento da segnare è il 23 luglio, data in cui debutta Washington Black, serie ispirata al romanzo di Esi Edugyan. Il protagonista è George “Wash” Black, un giovane con un passato da schiavo, che si imbarca in un’avventura straordinaria a bordo di un velivolo misterioso. Il suo cammino attraversa ghiacci artici, deserti africani e città europee, mentre cerca di sfuggire a un uomo sulle sue tracce. Nel cast figurano nomi noti come Tom Ellis, Sterling K. Brown e Rupert Graves.

Ecco tutte le nuove uscite Disney+ in calendario:

18 luglio 2025 – Titanic: La rinascita digitale

– Titanic: La rinascita digitale 18 luglio 2025 – Zarna Garg: Practical people win

– Zarna Garg: Practical people win 23 luglio 2025 – Bob’s Burgers, stagione 14

– Bob’s Burgers, stagione 14 23 luglio 2025 – Washington Black

– Washington Black 25 luglio 2025 – Path of the Panther

– Path of the Panther 28 luglio 2025 – Uragano Katrina: Corsa contro il tempo

– Uragano Katrina: Corsa contro il tempo 30 luglio 2025 – Miley Cyrus: Something Beautiful

Con contenuti che spaziano dalla musica alla storia, passando per l’animazione e le grandi avventure, Disney+ promette un’estate piena di scoperte.