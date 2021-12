Xbox Game Pass di 3 mesi e 1 mese è in REGALO

C'è un periodo dell'anno migliore di tutti gli altri per acquistare una card Xbox Game Pass, ed è esattamente questo: arriva il periodo natalizio, quindi si ha più tempo da dedicare alla propria console e ci si può quindi meglio approfittare di questa card che vale da passpartout per più di 100 giochi per PC. Impossibile non approfittare quindi di questa opportunità unica disponibile su Amazon per poche ore: uno sconto del 33% che porta il prezzo della card da 29,99 a 19,99 euro. 33%, ossia un mese di gioco senza limiti in omaggio: un vero “buon Natale” con i fiocchi, anche sotto forma di idea regalo.

La card in offerta consente di accedere ad oltre 100 giochi su Windows 10 per ben 3 mesi. Quel che si riceve è un codice digitale da poter riscattare per ottenere l'accesso ai giochi previsti dal pacchetto.

Attenzione ad un forte valore aggiunto: grazie a Xbox Game Pass è possibile accedere immediatamente al gioco dell'anno: Age of Empires IV. Subito nel carrello, prima che l'offerta termini!