Xbox protagonista delle Offerte di Primavera: controller a costo MINIMO

Il tuo vecchio controller comincia a perdere colpi tra una partita all’altra o sei alla ricerca di un modello più accattivante? Fai un upgrade di stile con il Controller RGB Spectra Infinity di PowerA perfetto sia per console Xbox che per computer.

Lo puoi acquistare adesso su Amazon in occasione delle Offerte di Primavera a soli 32,90€ grazie allo sconto del 34%. Non perdere altro tempo e aggiungilo subito al tuo carrello per completare l’ordine prima che sfugga di mano.

Ricordati che con Amazon Prime lo riceverai a casa con una spedizione veloce e gratuita.

Parti all’avventura senza problemi con questo controller di PowerA

Dopo ore e ore passate a giocare il tuo controller oltre a essersi rovinato comincia anche a perdere colpi il che non è il massimo quando giochi a titoli competitivi o che richiedono precisione.

Approfitta di questa magnifica promozione e fai tuo lo Spectra Infinity di PowerA. Ti posso assicurare che non ha niente da invidiare al tuo vecchio modello, anzi questo è veramente comodo oltre a essere fantastico da vedere grazie ai suoi LED.

Grazie al suo design classico, che riprende il modello di Xbox, è facile da tenere in mano avendo sempre un’impugnatura ben salda. È infatti dotato di materiale antiscivolo su grilletti e analogici in modo da non perdere colpi durante le sessioni più impegnative.

Puoi inoltre rimappare l’assegnazione dei tasti e hai anche tre blocchi trigger per azioni più rapide durante le partite.

È dotato di USB-C da 3 metri che, rispetto a un controller wireless, non ti farà mai preoccupare di dover fermare la partita a causa della batteria scarica.

L’ ingresso jack di cui è fornito ti permette di collegare le tue cuffie per non avere ulteriori cavi in giro per la stanza con la possibilità di regolare il volume o silenziare il microfono grazie alla levetta apposita.

Non lasciarti sfuggire questa offerta e corri su Amazon per acquistare il Controller RGB Spectra Infinity di PowerA che trovi in offerta a soli 32,90€ grazie allo sconto del 34% in occasione delle Offerte di Primavera.

Con Amazon Prime hai sempre spedizioni veloci e gratuite su tutto il territorio italiano.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.