Xbox Series S + 3 mesi di GamePass Ultimate a soli 239€ su eBay

Nuovo sconto in arrivo su eBay, con promozioni imperdibili! Oggi vi presentiamo un’offerta straordinaria per l’Xbox Series S, completa di 3 mesi di abbonamento all’Xbox GamePass Ultimate. Grazie al 20% già applicato, potrete portarvi a casa questa fantastica console a soli 239,99 euro, uno dei prezzi più bassi mai visti per questa eccezionale combinazione.

Xbox Series S: caratteristiche principali

L’Xbox Series S vi sarà consegnata con un controller Xbox, cavo HDMI e cavo di alimentazione, pronto per immergervi nell’esperienza next-gen senza dover spendere una fortuna come con altre console di nuova generazione. Completamente digitale e dotata di un disco SSD da 512GB, questa console offre prestazioni eccellenti, soprattutto se abbinata all’Xbox Game Pass Ultimate, che vi darà accesso a un vasto catalogo di giochi, inclusi titoli esclusivi e di ultima uscita.

Scoprite il mondo delle esclusive Xbox, come Halo e Forza Horizon 5 di Xbox Game Studios, oppure esplorate i titoli di Bethesda Softworks come DOOM, Elder Scrolls e Fallout. E non dimenticate di approfittare dell’abbonamento EA Play incluso, che vi permetterà di giocare a giochi come Mass Effect e STAR WARS.

Non lasciatevi sfuggire questa incredibile offerta! Grazie allo sconto già applicato del 20% potete acquistare l’Xbox Series S a soli 239,99 euro, insieme a 3 mesi di abbonamento all’Xbox GamePass Premium. Le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia, garantite da un venditore affidabile con un feedback positivo del 100% su quasi 99mila recensioni.