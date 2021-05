Alla ricerca di una console next-gen per lanciarsi in sessioni di gaming senza compromessi? La nuova Xbox Series S è acquistabile approfittando dello sconto di 20 euro sul prezzo di listino proposto oggi da eBay.

Offerta gaming: Xbox Series S (512 GB) in sconto

La versione è quella con SSD da 512 GB per lo storage dei giochi, compatibile con l’intero catalogo di titoli messi a disposizione da Microsoft. Incluso ovviamente il joypad wireless originale. Per altre informazioni far riferimento alla scheda del prodotto.

Acquistando oggi Xbox Series S a 279,90 euro grazie all’offerta su eBay si riceverà la console a casa in pochi giorni, con spedizione gratuita. Il prodotto si trova in Italia e l’affidabilità del venditore è garantita dai quasi 70.000 feedback positivi già ricevuti dagli altri clienti sulla piattaforma.