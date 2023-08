Xbox Series S con il pacchetto Gilded Hunter a soli 269€

Avete voglia di entrare a far parte della next-gen, ma non volete spendere troppo e stavate solo aspettando il momento giusto? Allora approfittate della promozione di Amazon per portarvi a casa l’Xbox Series S nel bundle Gilded Hunter a soli 269 euro invece di 299,90 euro. Potrete effettuare il pagamento anche a rate scegliendo Cofidis e doveste solo andare immediatamente sulla pagina di acquisto per non farvi scappare questa occasione dato che il prezzo è pazzesco!

Xbox Series S: caratteristiche principali

La console, ovviamente, vi arriverà a casa nella sua confezione originale ottimamente imballata e comprensiva di controller Xbox, cavo HDMI e cavo di alimentazione. Con l’Xbox Series S potrete approcciarvi alla next-gen senza spendere grosse cifre come con la PlayStation 5 o la sorella maggiore Xbox Series X. Completamente digitale e dotata di disco SSD da 512GB per mettere al suo interno numerosi giochi, à il meglio di sé con un abbonamento al servizio Xbox Game Pass Ultimate che dà l’accesso immediato a un vastissimo catalogo di giochi anche in esclusiva e di ultima uscita.

Il bundle Gilded Hunter include 9 oggetti cosmetici di gioco e valuta virtuale per Fortnite, Rocket League e Fall Guys. In particolare:

Pacchetto Gilded Hunter per Fortnite : diventate il temuto e spietato Cacciatore Saber con il costume Hunter Saber, impugnate l’arma leggendaria Fang Pickaxe di Saber aggiornata per i combattimenti moderni, mostrate il vostro stile con The Hunt Begins Wrap e spendete 1.000 V-buck per i vostri oggetti preferiti in Fortnite

Pacchetto Gilded Hunter per Rocket League : include l’auto Fennec, adesivo Huntress, potenziamento Orange Hexphase, ruote Astro CSX al titanio e 1.000 crediti di Rocket League che potete usare per passare a Rocket League Pass Premium, creare progetti o acquistare i contenuti desiderati nel negozio Rocket Item Shop

Pacchetto Gilded Hunter per Fall Guys: con il costume Falltron Ultra, emote Falltronic, targhetta Falltronic e 1.000 Show-Buck che potete usare per acquistare il Pass stagionale di Fall Guys o costumi, colori, modelli, emote e festeggiamenti per il vostro personaggio

La disponibilità, come al solito, è limitata pertanto vi consigliamo di affrettarvi perché un prezzo del genere non è comune: solo 269 euro invece di 299,90 euro. È importante ricordarvi che con Amazon Prime potrete ricevere la console in pochissimi giorni senza ulteriori spese di spedizione.

