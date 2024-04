Xbox Series S da 1TB costa solo 327€ grazie allo SCONTO

Questa è davvero l’offerta più conveniente per entrare nella next-gen videoludica. La nuova versione di Xbox Series S da 1TB è scontatissima su eBay. Mentre inizialmente l’avresti pagata 349,99€, grazie allo sconto eBay la porterai a casa per soli 327,90€. Scopriamo ora tutte le caratteristiche della console più conveniente di sempre.

Tutte le caratteristiche di Xbox Series S da 1TB

Nonostante le sue dimensioni ridotte, la Xbox Series S offre prestazioni eccezionali grazie all’architettura Xbox Velocity e all’SSD ultraveloce. Grazie a tempi di caricamento rapidissimi, frame rate elevati e gameplay fluido, potrai goderti appieno titoli di nuova generazione e retrocompatibili.

Con l’abbonamento a Xbox Game Pass, avrai accesso a una vasta libreria di oltre 100 giochi di alta qualità, con nuovi titoli aggiunti mensilmente. Troverai il gioco perfetto per te, che tu sia un fan degli sparatutto in prima persona, dei giochi di ruolo, dei platform o dei titoli d’avventura. Chiaramente, potrai giocare con i tuoi amici online o in locale, senza limiti di tempo o restrizioni. Con questo abbonamento (considerato come il migliore in circolazione) avrai sempre nuove avventure da scoprire, garantendoti ore e ore di divertimento senza fine.

All’interno della confezione troverai la console Xbox Series S in colorazione nera, un controller wireless Xbox nero, un cavo HDMI e un cavo di alimentazione. Con tutti gli accessori necessari già inclusi, sarai pronto a immergerti nel mondo dei giochi senza dover acquistare ulteriori componenti.

Gioca come mai prima d’ora grazie alla fantastica Xbox Series S. Prendi questa console per soli 327,90€ subito! Il risparmio sarà, poi, ancora di più se deciderai di abbonarti all’ottimo Xbox Game Pass!