Xbox Series S+FC 24: il bundle in sconto su Amazon

Proprio nel giorno del lancio ufficiale per l’erede di FIFA, il bundle che unisce la console next-gen Xbox Series S di Microsoft e il titolo EA SPORTS FC 24 è già in sconto su Amazon. Include tutto ciò che serve per scendere subito in campo e, scegliendo di effettuare immediatamente l’ordine, arriverà a casa già entro domani. Pronti per il fischio d’inizio?

Il bundle con Xbox Series S e FC 24 è in offerta

È ovviamente compreso il controller wireless nella sua tradizionale colorazione bianca. Per quanto riguarda la simulazione calcistica, quest’anno fa registrare significativi miglioramenti grazie all’impiego della tecnologia HyperMotionV, che ha permesso allo sviluppatore di rendere ancora più realistiche le azioni. Inoltre, facendo leva sulle licenze ufficiali, i campionati di tutto il mondo, le squadre e gli atleti sono riprodotti in modo fedele. Il testimonial scelto è Haaland del Manchester City e tra le tante modalità nelle quali cimentarsi ci sono Volta, la Carriera, le sfide multiplayer o in singolo e l’immancabile Ultimate Team. Per saperne di più consultare la descrizione completa.

La promozione in corso permette di acquistare il bundle che incluse Xbox Series S e il gioco FC 24 nella sua Standard Edition digitale al prezzo finale di soli 299,99 euro. Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva: il consiglio per gli interessati è di non perdere tempo e approfittarne subito, prima di un quasi inevitabile sold out.

Vale infine la pena segnalare che il prodotto è venduto e spedito da Amazon con disponibilità immediata e consegna gratuita a domicilio in un solo giorno. Come scritto in apertura, chi lo compra ora lo riceverà direttamente a casa già entro domani, senza alcuna spesa aggiuntiva per il trasporto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.