Xbox Series S Gilded Hunter + Diablo IV in SUPER SCONTO Black Friday

Il Black Friday di Amazon ti offre l’occasione di entrare nell’ultima generazione di videogiochi dalla porta più economica e accessibile. Il bundle che include Xbox Series S con oggetti esclusivi per tre giochi online amatissimi come Rocket League, Fortnite e Fall Guys insieme ad una copia digitale di Diablo IV, può essere tuo a soli 287,97 euro invece dei 379,98 del valore commerciale del pacchetto.

Xbox Series S: un bundle in offerta da non perdere

Il cuore di questo bundle è Xbox Series S, la console più piccola ed elegante mai creata. Concediti la potenza di una console all-digital, punta tutto sul digitale e goditi un’esperienza di gioco senza limiti, senza bisogno di dischi.

Con il pacchetto Gilded Hunter, riceverai contenuti esclusivi per Fortnite, Rocket League e Fall Guys. Costumi per i tuoi personaggi, armi, veicoli, potenziamenti, emote, crediti di gioco e molto altro ancora. Entra in azione con stile grazie a questo bundle ricco di sorprese.

Il colpo di scena principale di questo pacchetto è l’inclusione di Diablo IV, il gioco di ruolo d’azione avanzato che ti immergerà nell’eterna battaglia tra il Paradiso Celeste e gli Inferi Fiammeggianti. Affronta orde di demoni, padroneggia abilità straordinarie, esplora sotterranei da incubo e affronta un bottino leggendario.

Il pacchetto include anche un Controller Wireless per Xbox e un cavo HDMI, tutto ciò di cui hai bisogno per iniziare la tua avventura videoludica senza preoccupazioni.

Non perdere tempo, approfitta subito di questa offerta straordinaria durante il Black Friday di Amazon e aggiudicati il Bundle Xbox Series S – Gilded Hunter a un prezzo incredibile. Entra nel mondo del gioco con stile e preparati a vivere esperienze uniche.

