Xbox Series S: prezzo BOMBA su Amazon (-30€)

Questa console è stata progetta da Microsoft con l'obiettivo dichiarato di offrire il meglio in termini di intrattenimento videoludico a prezzi competitivi. Xbox Series S è finalmente tornata disponibile e in sconto su Amazon. Oggi è possibile allungare le mani sulla console a un prezzo mai visto: solo 269,99 euro con un ribasso di ben 30 euro sul prezzo di listino.

Xbox Series S: caratteristiche principali

Spinta da una CPU octa core Zen 2 custom e da una GPU che raggiunge i 4 TFLOPS, le prestazioni sono garantite dalla tecnologia Velocity Architecture implementata dal gruppo di Redmond e da un'unità SSD personalizzata da 512 GB in modo da risultare il più possibile reattiva durante le sessioni di gaming.

Anche il controller ha subito delle modifiche, infatti è stato rinnovato per garantire un'ergonomia maggiore che si traduce in comfort durante il gioco. L'impugnatura è ora antiscivolo per un grip superiore e i tasti di cattura e condivisione consentono di rimanere sempre in contatto con la community. Infine, in confezione, sono inclusi anche gli accessori principali tra cui gli auricolari.

Oggi è possibile acquistare l'edizione Standard della console Xbox Series S direttamente dallo store di Amazon al prezzo di soli 269,99 euro invece di 299,99 euro come da listino. Le consegne sono rapide e gratuite su tutto il territorio nazionale grazie all'abbonamento Prime.